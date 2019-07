El 'misterio' del viento de cola que impide aterrizar a los aviones en el aeropuerto de Granada Imagen de archivo. Un avión de Vueling despega del aeropuerto de Granada. / ALFREDO AGUILAR La incidencia meteorológica obligó a desviar dos vuelos a Málaga este pasado fin de semana y a cancelar otro MERCEDES NAVARRETE Granada Martes, 2 julio 2019, 01:59

La ubicación del aeropuerto de Granada entre un terreno montañoso hace que, principalmente en las horas vespertinas, cuando el viento que viene de atrás supera determinados nudos, el avión no pueda aterrizar en las pistas por motivos de seguridad. El fenómeno se llama «viento en cola» y ha traído de cabeza a los pasajeros que este pasado fin de semana volaron de Barcelona a Granada en la tarde del viernes y a los que tenían que hacerlo en dirección contraria en la noche del domingo.

Esta incidencia meteorológica justificó, por motivos de seguridad, el desvío de los dos aviones que tenía que aterrizar en Granada, en la tarde noche del viernes y del domingo, al aeropuerto de Málaga. En el caso del avión VY2016, que salió de Barcelona a las 20.30 horas del domingo y tenía prevista su llegada a Granada a la 22.00 horas, el piloto sobrevoló el cielo de Granada durante más de cuarenta minutos hasta que se decidió por motivos de seguridad, aterrizar en el aeropuerto malagueño Pablo Ruiz Picasso en lugar de en el Federico García Lorca.

El imprevisto afectó también al vuelo asociado Granada-Barcelona que iba a realizar este mismo avión. Al quedarse en Málaga el vuelo tuvo que ser cancelado, lo que obligó a la compañía a reubicar a los pasajeros, que en algunos casos fueron trasladados en autobuses al aeropuerto de Sevilla.

El ilurquense Antonio Javier Entrena, que reside en Barcelona y volvía a Granada para un evento familiar, tenía billete precisamente en esos dos vuelos que le han «fastidiado totalmente» el fin de semana.

«El viernes llegué a las cuatro de la mañana a mi casa, fue un caos, nos trasladaron finalmente en autobuses pero a esa hora no había transporte público, ni nada», explica el pasajero granadino, que finalmente voló a Barcelona en la mañana de este lunes. «Lo del viento de cola ya es famoso y se repite una y otra vez. Cogemos el vuelo de las 20.40 horas con destino Granada temblando. No es normal, ¿es que no tienen un plan B?», incide.

Nerviosos

Desde la compañía Vueling insistieron en que la seguridad motivó los desvíos y la cancelación y explican que el fenómeno del 'viento de cola' tiene especial incidencia en el aeropuerto granadino. «Aunque hacemos todo lo que está en nuestra mano para aminorar la molestia para el pasaje, primamos siempre y por encima de todas las cosas la seguridad», señalan desde el gabinete de comunicación de la compañía.

Sin embargo, los motivos de seguridad no evitaron las escenas de tensión y las protestas airadas de los pasajeros que sufrieron los desvíos a Málaga o la cancelación del vuelo a Barcelona el domingo y que se quejaron de falta de información.

«Mi avión ya salió de Barcelona con media hora de retraso. Después cuando iba a aterrizar nos contaron lo del viento de cola y estuvimos una hora dando vueltas sobre el cielo. Los pasajeros nos pusimos nerviosos. Cuando aterrizamos en Málaga nos alegramos pero ahí empezaron de verdad nuestros problemas», relata Amanda López, una de las indignadas pasajeras granadinas que durmió apenas dos horas en la noche del domingo, tras sufrir el desvío a Málaga.

«Nos dejaron desde las once hasta las tres de la mañana tirados en el aeropuerto de Málaga sin expicaciones. Les suplicamos que nos pusieran autobuses. Había un chico con discapacidad, personas mayores, niños pequeños... fue un desastre», añade la joven, que piensa interponer una reclamación.

Los pasajeros que el domingo se quedaron en tierra en Granada también mostraron su indignación en las redes sociales. «Nuevo festival del caos gracias a @vueling en el aeropuerto de Granada. ¿Cuántas llevamos esta semana?», tuiteaba Jesús Ródenas. «Vergüenza de la conexión de Vueling Granada-Barcelona. Estamos en el aeropuerto de Granada sin explicaciones. Hay niños, gente mayor... y estamos tirados como una colilla», añadía Lety.