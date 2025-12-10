«La ley será simplemente un lavado de cara porque vamos con poco margen»
Los sindicatos lamentan que los cambios no estén acompañados de «suficientes recursos» ni de una moratoria para «evitar el caos»
Granada
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:31
Los sindicatos lamentan que la implantación de la nueva ley de eficiencia judicial está «plagada de deficiencias» y critican que una reforma de este calibre ... se imponga sin recursos y a «martillazos», lo que a la larga supondrá, a juicio de los funcionarios, un lavado de cara y un cambio de nombres sin que cale realmente en la efectividad de la justicia.
Silvia Martín, portavoz del CSIF y representante de la junta de personal, critica que más allá de un manual y un protocolo sobre la implantación no han informado a los funcionarios sobre «la realidad» de sus nuevas tareas. Adicionalmente, lamentan que a menos de 20 días para su implantación aún no se hayan resuelto las RPT y reubicado a todos los profesionales.
Por su parte, Nicolás Nuñéz, representante de STAJ, califica la reforma de «un gran salto al vacío». «El proceso de implantación afronta un camino plagado de deficiencias graves, que los funcionarios y funcionarias de la administración de Justicia estamos denunciando con contundencia», resume.
«Existe una evidente y alarmante falta de previsión en cuanto a infraestructuras, tecnología y recursos humanos, que ha provocado situaciones caóticas durante la fase de implantación en los juzgados comarcales. «Genera un escenario inestable, con reubicaciones rápidas y múltiples que afectan la operatividad diaria y la atención a la ciudadanía. Esto unido a la ausencia de formación adecuada para el personal y la inexistencia de sistemas informáticos adaptados dificultará la gestión eficiente y segura de los expedientes poniendo en riesgo la seguridad jurídica», augura el sindicato.
