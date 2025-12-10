Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Funcionarios, jueces y fiscales protestaron por la reforma en noviembre ante las puertas de La Caleta. Pepe Marín

«La ley será simplemente un lavado de cara porque vamos con poco margen»

Los sindicatos lamentan que los cambios no estén acompañados de «suficientes recursos» ni de una moratoria para «evitar el caos»

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:31

Comenta

Los sindicatos lamentan que la implantación de la nueva ley de eficiencia judicial está «plagada de deficiencias» y critican que una reforma de este calibre ... se imponga sin recursos y a «martillazos», lo que a la larga supondrá, a juicio de los funcionarios, un lavado de cara y un cambio de nombres sin que cale realmente en la efectividad de la justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  9. 9 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  10. 10 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La ley será simplemente un lavado de cara porque vamos con poco margen»

«La ley será simplemente un lavado de cara porque vamos con poco margen»