Todas las claves de la reforma judicial en Granada

Desaparecen los juzgados: Anteriormente, los juzgados de la Capital se componían de 55 órganos unipersonales. A partir de ahora, se suprimen los juzgados cerrados, que se agruparán por especialidad, y cuentan con cuerpos comunes de funcionarios. El nuevo Tribunal de Instancia en Granada estará agrupado por especialidades. En concreto, se crean las secciones Civil, Instrucción, Familia, que incluye también infancia y capacidad, Mercantil, Violencia Sobre la Mujer, Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria, Social y Contencioso-Administrativo.

Tres grandes tribunales: la planta judicial en la capital se condensará en tres grandes tribunales: un nuevo tribunal de instancia–donde antes se integraban los juzgados–, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia.

Secciones comunes y propias: la Audiencia Provincial, que ya funciona como un órgano colegiado, mantendrá sus secciones, al igual que el Tribunal Superior de Justicia. En este modelo, cada órgano, tanto el Tribunal de Instancia de nueva creación como la Audiencia Provincial y el TSJA tendrán un servicio común de tramitación, que es propio y único para cada uno. Es el elemento organizativo básico de la nueva oficina judicial y se encargan de la gestión y tramitación de los procedimientos a su llegada. Sin embargo, los tres órganos compartirán un servicio común general y un servicio de ejecución.

Funciones del servicio común general: se encarga del registro y reparto de asuntos, expenden diligencias, recibos de presentación y personación, asumen también la tramitación de auxilio judicial, de la atención a la ciudadanía y a los profesionales, así como de la gestión del archivo, de las listas de peritos y del apoyo a las actividades gubernativas y estadísticas, asegurando que todos los órganos judiciales tengan acceso a estos servicios comunes

Funciones del servicio común de ejecución: se especializa en la fase final del proceso judicial, gestionando la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales.

Nuevos puestos de jefatura: la Junta de Andalucía ha creado 31 nuevos puestos de jefatura entre los funcionarios, un cargo que no existía antes y que llevan un complemento específico. Estos funcionarios asumirán ahora tareas de gestión de los equipos.

Refuerzos para la sección de violencia sobre la mujer: contará con tres plazas genéricas más dentro del cuerpo de tramitación para ampliar la plantilla de esta jurisdicción al incrementarse sus competencias, dado que desde octubre asumen todos los delitos sexuales donde la ofendida es una mujer.

Los nuevos juzgados de paz: se conocerán ahora como oficinas judiciales municipales. 36 funcionarios darán servicio en estos antiguos juzgados de Paz de Albolote, Armilla, Atarfe, Calicasas, Cenes de la Vega, Churriana, Huétor, Iznalloz, La Zubia, Maracena, Ogíjares, Padul, Peligros, Pinos Puente y Monachil. La administración andaluza ha creado especificamente una plaza más de tramitador para Armilla.

Cambios en Motril: los ocho juzgados de Motril pasarán a integrar un mismo Tribunal de Instancia con servicios comunes general, tramitación y ejecución, que suman 78 funcionarios. Se han creado cinco puestos de jefatura con complemento específico para los funcionarios que las ocupen.