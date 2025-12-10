Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista del complejo judicial de Caleta en una imagen de archivo. Alfredo Aguilar

La Junta reparte a 726 funcionarios antes de que acabe el año para cumplir con la reforma judicial

Los juzgados se disuelven y se crean diez secciones especializadas con unidades de tramitación común

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:29

Comenta

El 31 de diciembre entra en vigor en Granada y Motril la última fase de la nueva Ley de Eficiencia Judicial, la mayor reforma de ... la justicia de los últimos 40 años, desde que se pusiera en marcha la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. Los tribunales comarcales ya se adaptaron a la nueva ley en julio y ahora la Junta de Andalucía reparte en la capital a 726 funcionarios restantes para la modificación de la estructura. La administración ha tenido que lanzar nuevas Relaciones de Puesto de Trabajo para organizar a los trabajadores y tendrán que resolverse en un tiempo récord, mientras los agentes judiciales lamentan la falta de planificación y el rechazo por parte del Ministerio de Justicia para retrasar el inicio de la medida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  9. 9 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  10. 10 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta reparte a 726 funcionarios antes de que acabe el año para cumplir con la reforma judicial

La Junta reparte a 726 funcionarios antes de que acabe el año para cumplir con la reforma judicial