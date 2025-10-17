Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' se inauguró el pasado jueves sin el Picasso Pepe Marín

La investigación confirma que el cuadro de Picasso desaparecido nunca llegó a CajaGranada Fundación

Las pesquisas se centran en la parada en Deifontes y en el periodo que va del 25 de septiembre, cuando se encontraba en una colección particular y se almacena por parte de la empresa, hasta el 2 de octubre, cuando sale de Madrid

M. Victoria Cobo

M. Victoria Cobo

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:05

El caso del 'Picasso perdido' suma un nueco capítulo, con el objetivo claro de averiguar qué ha pasado con el cuadro del pintor malagueño, 'Naturaleza ... muerta con guitarra', tasado en 600.000 euros, que nunca llegó a la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada, como estaba previsto, tal y como informan fuentes cercanas a la investigación.

