El cuadro perdido de Picasso: un traslado «fuera de los procedimientos habituales»

¿Por qué pararon los transportistas que trasladaban el cuadrod e Picasso perdido cuando estaban tan cerca del destino final? ¿Es una práctica habitual? IDEAL ... habló con Feltrero, una empresa que está especializada en transporte de obras de arte y que fue la encargada de traer a la ciudad hace menos de un mes un valioso cuadro de Sorolla. Explicaron que para preparar el transporte de una exposición se destinan alrededor de dos meses a labores de coordinación y que lo habitual es que en todo momento se sepa donde se encuentran los cuadros.

La ruta siempre está previamente establecida. Si hay que pernoctar, lo normal es que se haga en almacenes con sistemas de seguridad. Los vehículos están preparados para que se mantenga la temperatura adecuada. Los cuadros tienen un código de seguimiento. Y al menos dos técnicos viajan con esta mercancía. Afirmaron que lo que se ha conocido hasta ahora del transporte de la exposición «está fuera de los procedimientos habituales».

En una línea similar se pronunció David Martín, doctor por la Universidad de Granada y profesor de Historia del Arte. «No es habitual que en un trayecto en el contexto español sea necesaria una parada nocturna, de hecho, cuando se trata de piezas singulares, las empresas como sucede con las líneas de autobuses tienen conductores y equipos que se turnan para poder trasladar con la mayor urgencia. De todos modos, cuando existen paradas técnicas deben siempre estar en garajes protegidos y vigilados, además de cámaras de seguridad u otras medidas similares», señaló. Asimismo, afirmó que comunicación es esencial entre el comisariado, la institución y la empresa transportista y que siempre hay una hoja de ruta.

¿Qué empresa trasladó los cuadros? Este diario intentó contactar con la transportista para intentar resolver esta duda, pero hay poco rastro. Un teléfono fijo al que no respondieron y una cuenta de correo electrónico de gmail a la que tampoco contestaron. No tienen página web ni redes sociales. Están afincados en Madrid, con sede fiscal en Pinto y unos almacenes, en los que supuestamente estuvieron las obras antes de salir hacia Granada, en otra localidad madrileña cercana.

Referente de la exposición

La exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' se inauguró en el Museo de CajaGranada el 8 de octubre. En la contraportada del catálogo de la muestra aparecía la única obra de Picasso que iba a colgarse en las paredes del centro expositivo, el cuadro era 'Naturaleza muerta con guitarra'. Pero esta obra, de pequeño tamaño, y asegurada en 600.000 euros, no llegó a colocarse. ¿Por qué? Porque no llegó a Granada el día 3 de octubre junto al resto. Desde entonces está en paradero desconocido. La investigación, de la que se ha hecho cargo la Policía Nacional y que sigue abierta, ha llegado hasta Deifontes, donde al parecer pernoctaron los transportistas que traían los 58 cuadros. Las incógnitas son muchas. IDEAL, que dio la exclusiva de la pérdida, analiza con distintos expertos e implicados lo que ha ocurrido. Todos coinciden en la extrañeza de la parada nocturna.

Obras de arte en el parking de un hostal de carretera

¿Dónde durmieron los transportistas? Los dos hombres que llevaban el furgón pararon menos de 30 kilómetros antes de llegar a la capital. Pasaron la noche en el hostal Nacimiento. Este alojamiento, que tiene un 9,1 de valoración en el portal Booking y donde pasar una noche cuesta en torno a 60 euros, no esperaba que pernoctara allí un furgón con medio centenar de obras de arte, entre ellas, el Picasso desaparecido. La Policía Nacional ha estado ya en el pueblo recabando información, entre la que se encuentra el registro de las personas que durmieron en el hostal. Se supone que los conductores se turnaron para no perder de vista las obras.

En Deifontes, el alcalde también ha hablado con la Policía Nacional. Francisco Alegría explicó que están revisando las imágenes de una cámara de la carretera, para ver si encuentran alguna pista. Cuando Alegría respondió a este periódico ya sabía cuál será la pregunta: «Me llamáis por el Picasso, ¿verdad?». Hace un par de días la Policía ya stuvo en el Ayuntamiento, pero tras la publicación de la noticia, el asunto ha generado revuelo. El alcalde se mostró sorprendido. «Es raro que pararan aquí, estando ya tan cerca de Granada», indicó. «Nosotros estamos extrañados».