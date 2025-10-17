La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega hasta Deifontes

El Hostal Nacimiento, situado en Deifontes, tiene un 9,1 de valoración en el portal Booking, y pasar una noche en una de sus habitaciones ... cuesta en torno a 60 euros. Sus clientes están satisfechos. Es un alojamiento rural, con parking privado y en el que además de turistas y viajeros de paso, también paran camiones. Lo que no se esperaban en el municipio es que pernoctaran allí un furgón con medio centenar de obras de arte, entre ellas, el Picasso desaparecido, asegurado en 600.000 euros.

La Policía Nacional, que tiene una investigación abierta, ha estado ya en el pueblo recabando información, entre otros datos, el registro de las personas que durmieron en el alojamiento. El Ayuntamiento va a revisar las imágenes de una cámara de la carretera.

El alcalde de Deifontes, Francisco Alegría, responde sabiendo ya cuál será la pregunta: «Me llamáis por el Picasso, ¿verdad?». Hace un par de días la Policía ya estuvo en el Ayuntamiento como parte de la investigación. Pero tras la publicación de la noticia ayer en IDEAL, el asunto ha generado revuelo. El alcalde bromea, pero también se muestra sorprendido. «Es raro que pararan aquí, estando ya tan cerca de Granada», indica.

Asimismo, Alegría explica que el Ayuntamiento cuenta con cámaras de seguridad en la zona por la que pudieron pasar los camiones, y que van a visionar las imágenes para comprobar si se ve algo que pueda ser de utilidad para los policías.

La denuncia

El Picasso, valorado en 600.000 euros, tendría que haber llegado a Granada con el resto de las obras el pasado 3 de octubre para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte', de la Fundación CajaGranada, inaugurada la semana pasada, sin esta obra. La obra no llegó ese día, pero no fue hasta el 10 de octubre, cuando la Fundación presentó la denuncia ante la Policía Nacional. Cuatro días antes, el día 6, al desembalar las obras y colocarlas se habían percatado de que faltaba el cuadro del pintor malagueño.

La Policía Nacional, que se ha hecho cargo del caso, asegura que la investigación sigue abierta pero que de momento no tienen ninguna novedad sobre los hechos.