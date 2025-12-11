Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jorge Bolívar, responsable de la Unidad Halcón de la Policía Local de Granada.

Jorge Bolívar, responsable de la Unidad Halcón de la Policía Local de Granada. Blanca Rodríguez

Las infracciones de tráfico captadas por el 'halcón' que todo lo ve en Granada

El dron de la Policía Local detecta casi a diario a un conductor sin el seguro obligatorio, lo que conlleva una sanción grave de 1.500 euros

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:36

Comenta

Jorge comienza su jornada laboral de manera distinta a la de sus compañeros. Saca sus herramientas de trabajo con cariño, como si se tratara de ... un hijo recién nacido al que hay que acomodar con extrema delicadeza. Las custodia en un maletín relleno de gomaespuma aterciopelada para garantizar su protección. Un lugar de cobijo que abre con ilusión. Se le ilumina la cara al ver sus artilugios. Jorge es policía local de Granada y máximo responsable de la Unidad Halcón, la sección encargada de vigilar la ciudad desde el aire. Con un control remoto, una pantalla de vídeo y un dron, este experimentado agente es capaz de controlar grandes aglomeraciones de personas, detectar incendios con su cámara térmica o localizar y perseguir a un vehículo a kilómetros de distancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  2. 2 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  5. 5 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro
  6. 6 Dos accidentes casi consecutivos provocan un gran atasco en la circunvalación
  7. 7 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro
  8. 8

    La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves de Granada
  9. 9 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  10. 10 Un joyero de Granada crea la pieza más granadina: «Un bolardo hecho colgante, pendientes y anillo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las infracciones de tráfico captadas por el 'halcón' que todo lo ve en Granada