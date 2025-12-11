Las infracciones de tráfico captadas por el 'halcón' que todo lo ve en Granada

Jorge comienza su jornada laboral de manera distinta a la de sus compañeros. Saca sus herramientas de trabajo con cariño, como si se tratara de ... un hijo recién nacido al que hay que acomodar con extrema delicadeza. Las custodia en un maletín relleno de gomaespuma aterciopelada para garantizar su protección. Un lugar de cobijo que abre con ilusión. Se le ilumina la cara al ver sus artilugios. Jorge es policía local de Granada y máximo responsable de la Unidad Halcón, la sección encargada de vigilar la ciudad desde el aire. Con un control remoto, una pantalla de vídeo y un dron, este experimentado agente es capaz de controlar grandes aglomeraciones de personas, detectar incendios con su cámara térmica o localizar y perseguir a un vehículo a kilómetros de distancia.

La Policía Local de Granada utiliza este valioso instrumento desde la pandemia para distintas funciones. Su calidad de imagen, rapidez y tecnología ofrece al cuerpo policial múltiples posibilidades. A la hora de controlar el tráfico, Jorge y sus drones trabajan de forma independiente. Se elige un punto y se monta el dispositivo para la vigilancia de la circulación de vehículos. El dron de la policía es casi indetectable. No hay luces azules ni chalecos amarillos. Pero este policía lo deja claro: «No vamos a pillar. Nuestro objetivo no es multar por multar y la mayoría de las veces soy bastante permisivo y comprensivo ante posibles infracciones». Jorge enciende el dron, señala un punto conflictivo a nivel circulatorio y desde el aire capta todas las matrículas para comprobar la documentación, a la vez que vigila alguna actitud sancionable de los conductores.

«Cuando los conductores ven un control de policía, se comportan de forma distinta. Con el dron podemos ver las conductas de los ciudadanos cuando creen que nadie los ve», desvela Jorge Bolívar. En un rato, dos conductores se saltan el semáforo en rojo, otro realiza un giro prohibido y un tercero circula sin la ITV en vigor. Todos recibirán una multa en unos días en su domicilio.

Ampliar

Pero, los datos llaman la atención, incluso podrían calificarse como alarmantes. «La gente circula peor de lo que parece». Todo está analizado y recopilado. Desde que empezó el año hasta el mes de octubre, el dron de la Policía Local de Granada ha despegado con sus pequeñas y potentes hélices en 84 ocasiones. 84 vuelos en los que en la mayoría se han llevado a cabo funciones de control de tráfico. Un trabajo que ha dejado un total de 469 vehículos sancionados en los nueve primeros meses de 2025. Hay una larga lista de infracciones de tráfico y actitudes reprochables al volante. Las más comunes son carecer de ITV, no respetar semáforos en rojo, realizar giros prohibidos, no usar el cinturón de seguridad obligatorio, manipular el teléfono móvil mientras se conduce o circular por zonas peatonales no autorizadas a vehículos a motor.

Pero, hay una infracción grave que se repite con regularidad y que puede traer serias consecuencias. Más del 17% de los conductores pillados fueron multados por el mismo motivo y el más preocupante: circular sin el seguro obligatorio en vigor. En total, en 84 vuelos realizados, hay 81 multas -de 469- interpuestas por este tema, que puede conllevar grandes consecuencias. Por lo pronto, el ciudadano que circule con su vehículo con el seguro caducado se enfrenta a una sanción de 1.500 euros. En el caso de accidente, el Consorcio de Compensación de Seguros se hace cargo de los daños materiales y personales causados a terceros. Pero posteriormente estos gastos serían reclamados en su totalidad tanto al conductor del vehículo como a su propietario -en el caso de no ser la misma persona-.

Sin reclamaciones

El responsable de la Unidad Halcón casi no sabe lo que es que le reclamen o pongan en duda su trabajo. Las multas le llegan a los ciudadanos con el tipo de infracción cometida y una fotografía de gran calidad en la que se ve cómo el conductor lo hace mal o se equivoca, poniéndonos en el mejor de los casos. Esto supone que de las miles de multas que el dron de la Policía Local de Granada ha puesto desde que surca los cielos, solo un conductor ha presentado una reclamación por disconformidad. Y es que nadie se atreve a poner en duda al halcón que todo lo ve en Granada.