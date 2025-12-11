Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plan de vuelo y vigilancia del dron de la Policía Local de Granada. IDEAL

Un dron capaz de vigilar Sierra Nevada desde el Llano de la Perdiz

Las distintas funciones que pueden desarrollar estas pequeñas aeronaves aportan un gran valor a la Policía Local de Granada

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:29

La capacidad que tiene el dron de la Policía Local de Granada y los distintos usos que puede desarrollar son de gran valor. Se trata ... de un instrumento que aporta interesantes funciones para cuerpos y fuerzas de seguridad a la hora de controlar o vigilar distintas situaciones. Queda claro en la demostración que hace la Unidad Halcón en uno de los vídeos grabados. El dron despega desde el Llano de la Perdiz y se eleva a varios metros de altura. Enfoca hacia Sierra Nevada, donde los usuarios disfrutan de un día de nieve. La potencia de la cámara que tiene este ligero aparato volador asombra. Está a 21 kilómetros de distancia y es capaz de captar cómo los esquiadores descienden por el manto blanco de la estación de esquí.

