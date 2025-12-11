Un dron capaz de vigilar Sierra Nevada desde el Llano de la Perdiz Las distintas funciones que pueden desarrollar estas pequeñas aeronaves aportan un gran valor a la Policía Local de Granada

Pepe Moreno Granada Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:29 | Actualizado 23:35h. Comenta Compartir

La capacidad que tiene el dron de la Policía Local de Granada y los distintos usos que puede desarrollar son de gran valor. Se trata ... de un instrumento que aporta interesantes funciones para cuerpos y fuerzas de seguridad a la hora de controlar o vigilar distintas situaciones. Queda claro en la demostración que hace la Unidad Halcón en uno de los vídeos grabados. El dron despega desde el Llano de la Perdiz y se eleva a varios metros de altura. Enfoca hacia Sierra Nevada, donde los usuarios disfrutan de un día de nieve. La potencia de la cámara que tiene este ligero aparato volador asombra. Está a 21 kilómetros de distancia y es capaz de captar cómo los esquiadores descienden por el manto blanco de la estación de esquí.

MÁS INFORMACIÓN Los puntos negros del tráfico en Granada vistos desde el aire

Los puntos negros del tráfico en Granada vistos desde el aire Las infracciones de tráfico captadas por el 'halcón' que todo lo ve en Granada Además, gracias a la inteligencia artificial, el piloto puede configurar que el dron siga a una persona o un vehículo con la cámara sin necesidad de moverse del lugar. «Si captamos, por ejemplo, a una persona que ha cometido un delito y queremos perseguirla, marcamos su figura con el dron. Mientras, podemos informar a otros agentes que patrullan las calles dónde se encuentra el sujeto. También podemos seguir a un coche, perderlo cuando entra a un túnel y volver a seguirlo. El dron es capaz de reconocer modelo, color y matrícula. Todo ello de forma automática. Los drones son el futuro para la seguridad ciudadana. Es una herramienta que nos permite llegar a cualquier rincón», afirma Jorge Bolívar, responsable de la Unidad Halcón de la Policía Local de Granada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión