Los puntos negros del tráfico en Granada vistos desde el aire

La Unidad Halcón de la Policía Local de Granada no monta los controles de tráfico por capricho. Las ubicaciones se eligen a conciencia. Son puntos ... estratégicos en los que hay intersecciones problemáticas, se han producido accidentes de tráfico o existen quejas ciudadanas. Su responsable, Jorge Bolívar, insiste con firmeza en la forma de operar a la hora de multar a conductores que lo hacen mal al volante. «Aquí se sancionan cosas graves. La intención no es recaudar. El objetivo es la prevención y la concienciación. Ejemplo de ello es que cuando los vecinos de un barrio nos transmiten que hay un cruce peligroso o conflictivo en algún punto de la ciudad, vamos allí con el dron a vigilar durante varios días».

MÁS INFORMACIÓN Las infracciones de tráfico captadas por el 'halcón' que todo lo ve en Granada

Los puntos más conflictivos de la ciudad, y por tanto donde se realizan la mayoría de los controles, son los accesos del eje de Méndez Núñez - Severo Ochoa, calle Neptuno, avenida de Andalucía, paseo del Violón, Emperador Carlos V, avenida Juan Pablo II, calle de La Sultana, Camino de Ronda y Joaquina Eguaras. No obstante, desde las redes sociales de la Policía Local de Granada también se recogen algunas quejas ciudadanas con respecto a puntos 'negros'. Quejas que se atienden con la presencia del dron en, por ejemplo, algunos cruces de barrios como la Chana o el Zaidín.

«Lo que intentamos es usar la herramienta del dron para bajar la siniestralidad. Hacemos estudio del tráfico, localizamos si hay alguna señalización que no se ve bien o detectamos infracciones por imprudencias al volante», recalca el responsable de la Unidad Halcón.

Un ejemplo claro de cómo se opera son los controles que también se hacen en el paseo del Violón, a la altura del puente romano. Aquí perdió la vida un motorista en noviembre de 2024. El hombre de 44 años murió al chocar su ciclomotor contra un coche, cuyo conductor realizó un giro prohibido en dirección al paseo de Los Basilios. «Desde entonces este es uno de los puntos en los que actuamos. Además, aquí me gusta que los conductores nos vean con el dron porque, repito, queremos concienciar, no recaudar».