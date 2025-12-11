Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen captada por el dron de la Policía Local de Granada.

Imagen captada por el dron de la Policía Local de Granada. IDEAL

Los puntos negros del tráfico en Granada vistos desde el aire

La Policía Local controla varias localizaciones en las que se han producido accidentes o los vecinos informan de problemas de circulación

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:29

La Unidad Halcón de la Policía Local de Granada no monta los controles de tráfico por capricho. Las ubicaciones se eligen a conciencia. Son puntos ... estratégicos en los que hay intersecciones problemáticas, se han producido accidentes de tráfico o existen quejas ciudadanas. Su responsable, Jorge Bolívar, insiste con firmeza en la forma de operar a la hora de multar a conductores que lo hacen mal al volante. «Aquí se sancionan cosas graves. La intención no es recaudar. El objetivo es la prevención y la concienciación. Ejemplo de ello es que cuando los vecinos de un barrio nos transmiten que hay un cruce peligroso o conflictivo en algún punto de la ciudad, vamos allí con el dron a vigilar durante varios días».

