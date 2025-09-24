Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un pasillo de un centro sanitario. IDEAL

El impacto anual de las bajas equivale a 27.291 granadinos sin ir a trabajar ni un día

El informe de la patronal de las mutuas traduce las Incapacidades Temporales por Contingencia Común a jornadas perdidas, un indicador que creció un 84,7% entre 2018 y 2024

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:30

Además de la evolución de las bajas y los costes que suponen para el sistema, el 'Informe sobre absentismo laboral por contingencias comunes en Andalucía ... y España de 2018 a 2024' publicado por la Asociación de Mutuas AMAT ofrece otros datos que llaman la atención. Entre ellos está la equivalencia que hacen traduciendo el absentismo por ITCC en un número de trabajadores que no acudieron a trabajar ningún día del año.

