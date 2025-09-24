El impacto anual de las bajas equivale a 27.291 granadinos sin ir a trabajar ni un día

Además de la evolución de las bajas y los costes que suponen para el sistema, el 'Informe sobre absentismo laboral por contingencias comunes en Andalucía ... y España de 2018 a 2024' publicado por la Asociación de Mutuas AMAT ofrece otros datos que llaman la atención. Entre ellos está la equivalencia que hacen traduciendo el absentismo por ITCC en un número de trabajadores que no acudieron a trabajar ningún día del año.

En Granada la traslación del total de bajas con origen no laboral (enfermedades comunes y accidentes fuera del trabajo) sería similar, según AMAT, al impacto que tendría que 27.291 empleados no se hubieran presentado a su puesto de trabajo ni un solo día durante todo el año 2024. O, lo que es lo mismo, que un 8,85% del total de los profesionales protegidos por el sector de las mutuas no acudiera a trabajar.

Este indicador ha aumentado un 84,70% entre el periodo 2018 y 2024, según el mismo informe. En cuanto a la incidencia mensual de las bajas por cada mil trabajadores, otro de los parámetros que aborda el informe, fue del 21,7% en Granada, por debajo de las medias de Andalucía (26,23%) y de España (31,20%).