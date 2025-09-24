Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una sesión de rehabilitación en una mutua en una imagen de archivo. IDEAL

El coste de las bajas laborales se ha doblado en la provincia en un lustro

El Gobierno estudia nuevas fórmulas para atajar unos costes que, en la provincia, se han doblado entre 2018 y 2024

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:30

El fuerte incremento de las bajas laborales por enfermedad común y los costes que suponen para el sistema y las empresas han encendido las alarmas ... del Gobierno que trabaja en una reforma para abordar el problema en profundidad. Un año después de que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, abriera el melón de las bajas laborales flexibles, poniendo el ejemplo de los pacientes oncológicos que se podrían ver beneficiados, el Ejecutivo ha llevado a la Mesa del Diálogo Social la propuesta que pasa por facilitar la reincorporación gradual tras una baja superior a seis meses, combinando trabajo y una prestación por incapacidad temporal.

