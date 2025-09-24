Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un trabajador, frente a la pantalla de su ordenador portátil. Europa Press

Las empresas recurren a detectives para acabar con los fraudes

Debido a la Ley de Protección de Datos, los detectives no pueden saber los motivos o dolencias del trabajador investigado

Leticia M. Cano

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:30

La contratación del servicio de detectives por parte de las empresas ha aumentado en los últimos años, con el objetivo de averiguar si los trabajadores ... investigados han solicitado una baja laboral fraudulenta. Esto significa que la empresa que los contrata tiene sospechas de que su trabajador, tras presentar la incapacidad para desempeñar su puesto de trabajo, está en condiciones de trabajar, pero dedica la baja laboral a otras actividades como viajes, trabajos en otros empleos o cualquier actividad incompatible con la baja. Según fuentes consultadas, cinco de cada 10 casos investigados acaban en un juicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  2. 2

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  3. 3

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  4. 4

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  5. 5

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada
  6. 6 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  7. 7 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  8. 8

    Los expertos insisten en la vacunación ante el primer aumento de la incidencia de virus respiratorios en Granada
  9. 9

    Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total
  10. 10

    Una pulsera situó a un agresor lejos de su víctima y fue captado junto a su casa en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las empresas recurren a detectives para acabar con los fraudes

Las empresas recurren a detectives para acabar con los fraudes