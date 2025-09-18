Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del nuevo centro de tecnologías exponenciales de Granada. Pepe Marín

IBM planifica equipos de trabajo para el funcionamiento del nuevo centro de tecnología cuántica

Habrá interconexiones con otros centros internacionales y se trabajará con el centro de datos de Alemania

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:27

¿Cómo será el centro de tecnologías exponenciales? Este espacio, diseñado para impulsar la transformación de Andalucía, con especial foco en las tecnologías cuánticas, permitirá ... a los equipos que trabajarán desde Granada conectar con otros que se encontrarán dentro de la red internacional que IBM tiene alrededor del mundo. En la ciudad, las instalaciones estarán ubicadas en el Parque Tecnológico de la Salud, en concreto, dentro del nuevo Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía. Contarán con personal, pero los equipos serán variables, en función de los proyectos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  2. 2 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  3. 3 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  8. 8 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  9. 9 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  10. 10 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal IBM planifica equipos de trabajo para el funcionamiento del nuevo centro de tecnología cuántica

IBM planifica equipos de trabajo para el funcionamiento del nuevo centro de tecnología cuántica