IBM planifica equipos de trabajo para el funcionamiento del nuevo centro de tecnología cuántica

¿Cómo será el centro de tecnologías exponenciales? Este espacio, diseñado para impulsar la transformación de Andalucía, con especial foco en las tecnologías cuánticas, permitirá ... a los equipos que trabajarán desde Granada conectar con otros que se encontrarán dentro de la red internacional que IBM tiene alrededor del mundo. En la ciudad, las instalaciones estarán ubicadas en el Parque Tecnológico de la Salud, en concreto, dentro del nuevo Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía. Contarán con personal, pero los equipos serán variables, en función de los proyectos.

Desde IBM ya se han diseñado algunos de estos equipos de trabajo, unos itinerantes y otros fijos. Pero el funcionamiento irá variando en función de las iniciativas e investigaciones aplicadas que se pongan en marcha. En este tipo de programas innovadoras tecnología y personas se unen para conseguir encontrar nuevas respuestas, en un ecosistema en el que se trabaja de forma conjunta con otros entes como es la industria y la universidad. La iniciativa parte de la ciudad pero la proyección va mucho más allá.

Desde Granada se programarán soluciones cuánticas que después se enviarán a los centros de datos que IBM tiene en otros puntos, principalmente en Europa y más concretamente en Alemania. No es sencillo definir de forma tangible qué se hará hasta que no se pongan en marcha las aplicaciones concretas. Pero la computación cuántica puede tener utilidad en disciplinas tan distintas como la salud, por ejemplo en la creación de fármacos, la ciberseguridad, o la agricultura a través de la producción de fertilizantes con menos consumo energético.

Este espacio, en el que IBM pone la tecnología como líder en computación cuántica, busca un impacto claro en tres áreas clave: impulsar el talento y la investigación en tecnologías cuánticas; fortalecer el ecosistema innovador de la región y crear nuevos productores y consumidores de servicios cuánticos en Andalucía, así como desarrollar la industria.

La computación cuántica que suena todavía a futuro lejano, se plantea ya como un presente cuyos efectos se verán pronto y poco a poco se convertirá en un término que forme parte de la cotidianidad como ya ha ocurrido con la inteligencia artificial o como sucedió en su día con la computación clásica.

El centro conectará con ecosistemas innovadores, con acceso e interrelación con redes y otros centros de conocimiento locales, nacionales e internacionales en tecnologías emergentes. También se desarrollarán casos de uso en los que se una la IAy la cuántica. Y se apostará por la formación y divulgación para la promoción y difusión de los avances en tecnologías exponenciales.

Un espacio que será punto de partida para que Granada sea epicentro de expertos en una tecnología puntera llamada a convertirse en uno de los pilares del desarrollo industrial y económico a nivel internacional.