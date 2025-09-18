Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

¿Qué es la computación cuántica, a la que se suma ahora Granada?

Este nuevo modelo de computación, de momento confinado a laboratorios de investigación, permite abordar problemas hasta ahora intratables por el modelo tradicional

Juanjo Cerero

Juanjo Cerero

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:36

La ciudad de Granada se convertirá, con la puesta en marcha del Centro de Innovación de Tecnologías Exponenciales, en una de las que tengan ... acceso a una tecnología de vanguardia: la computación cuántica. Esta tiene la potencialidad de cambiar definitivamente el paradigma de cómo y a qué velocidad funcionan los ordenadores, desbloqueando unas capacidades de cálculo inalcanzables con el modelo tradicional de computación basado en señales eléctricas.

