Granada tendrá un centro que abre la puerta a la computación más avanzada del planeta

Granada continúa apostando por ser referente en las nuevas tecnologías. Este jueves por la mañana el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha visitado la ciudad para anunciar la puesta en marcha del Centro de Innovación en Tecnologías Exponenciales, en el que irá de la mano de IBM. Este centro abrirá sus puertas el próximo mes de noviembre, coincidiendo con la celebración del III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía en la ciudad, los días 10, 11 y 12, e iniciará su actividad con la coordinación y despliegue de los 65 casos de IA que actualmente funcionan en la Junta, gracias a una inversión de 36 millones de euros.

La ciudad entrará a formar parte de un eje internacional que trabaja ya para la aplicación de la computación cuántica a la industria y los servicios. El consejero ha afirmado que este anuncio, que no será el último en la materia, «es una muestra más del buen funcionamiento de la iniciativa público-privada y de la eficacia del trabajo conjunto entre el Gobierno andaluz, el Ayuntamiento y la Universidad».

Este centro permitirá a Granada y a Andalucía tener acceso a tener a más de 60 grandes computadores cuánticos. El consejero ha afirmado que «es un día clave del impulso de la transformación digital y el papel que la ciudad tendrá y ha asegurado que este centro abrirá sus puertas en noviembre de la mano de IBM y Ayesa».

Antonio Sanz, Marifrán Carazo y Pedro Mercado durante sus intervenciones. Pepe Marín

En el acto también ha estado la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, que ha asegurado que el de este jueves «es un día importante para Granada, para la UGR y para el ecosistema de empresas vinculadas con tecnologías y trabajan desde la ciudad». Se ha mostrado convencida de que «explorar los usos de esta computación cuántica es un camino que puede ayudar a vivir mejor» y que será «positivo para la captación de talento y para el desarrollo económico».

Por su parte, el rector de la UGR, Pedro Mercado, ha dejado claro que «este centro de tecnologías exponenciales que abre una nueva dimensión para el trabajo que se viene haciendo desde Granada para ser un espacio especializado en nuevas tecnologías» y ha agradecido «la apuesta firme del Gobierno andaluz por la ciudad».