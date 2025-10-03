Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manifestación de sanitarios en el centro de Granada.
Manifestación de sanitarios en el centro de Granada. Pepe Marín

La huelga saca a la calle a casi 3.000 médicos granadinos

El Sindicato Médico de Granada estima un seguimiento del 95% en hospitales y del 80% en atención primaria, mientras que Salud cifra el total en menos del 40%

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:40

Comenta

Alredador de 3.000 médicos de la provincia de Granada se habrían sumado este viernes a la huelga en contra del anteproyecto del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, según ha indicado a IDEAL el Sindicato Médico de Granada. Tras meses de negociaciones, siguen sin estar conformes con lo ofertado y exigen, de nuevo, una regulación propia de facultativos.

Se trata de la segunda convocatoria nacional en tres meses. La movilización arrancaba a medianoche con paros intermitentes, a los que a las once de la mañana se ha sumado la concentración, en el caso de Granada, frente a la Subdelegación del Gobierno. En plena Gran Vía, cientos de profesionales han protestado para que se mejoren sus condiciones laborales.

En toda la provincia, según datos facilitados a este periódico por Baha Amini, del Sindicato Médico de Granada, se habría suspendido el 95% de las consultas externas y quirófanos programados en los hospitales y paralizado el 80% de la actividad en atención primaria. La Consejería de Salud señala que, en el total de centros del SAS, el seguimiento ha sido del 39,52%.

