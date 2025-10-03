Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Protesta de los médicos este viernes en Madrid. EFE

Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco

El departamento de Mónica García dice que negociará con las Comunidades Autónomas para que la norma salga «con el máximo consenso posible»

J. A. G.

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:27

Comenta

Mientras miles de médicos han salido este viernes a las calles de toda España para manifestarse en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad ... para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, el departamento de Mónica García sostiene que mantendrá el borrador y lo negociará con las Comunidades Autónomas para que la norma salga «con el máximo consenso posible». Con todo, Sanidad afirma que respeta el derecho a las protestas en esta segunda jornada de huelga de médicos (hubo otra en junio pasado ) y reconoce el «malestar» acumulado en el sector, tras años de «sobrecarga y precariedad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  4. 4

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  5. 5 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  6. 6

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  7. 7 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  8. 8 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  9. 9 La taberna de Granada «al viejo estilo» con tortillas gigantes y noches temáticas
  10. 10 La toma de los Javis, Federico y Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco

Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco