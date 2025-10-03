La manifestación de sanitarios provoca cortes e incidencias en el centro de Granada Los protestantes transforman su concentración en manifestación en una mañana de reivindicaciones

Rebeca Alcántara Granada Viernes, 3 de octubre 2025, 11:38 | Actualizado 12:38h.

Una hora han estado recorriendo los médicos el centro de la ciudad para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales.La manifestación, que inicialmente estaba prevista como una concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, ha provocado incidencias en el tráfico en Gran Vía y Reyes Católicos, cuando los sanitarios han decidido primero leer el manifiesto sobre la calzada y después emprender la marcha hacia la Plaza del Carmen.

Un gran grupo de médicos se concentró a las 11.00 horas en la Subdelegación del Gobierno y ocupó la vía lo que hizo que durante casi media hora se cerrase al tránsito la vía totalmente. Al menos siete autobuses se han quedado atrapados en un corte que no estaba previsto por la Policía.

Tras la lectura del manifiesto, los convocantes han tratado de avanzar por la calzada causando un cierre parcial. Aunque finalmente la Policía ha conseguido que los manifestantes continuasen su marcha por la acera y los agentes han seguido controlando el paso de vehículos y haciendo algunos desvíos para evitar incidentes.

Un grupo de estos médicos, que han reivindicado mejoras en sus condiciones laborales y han gritado que se encuentran en situación de explotación, han avanzado hacia la Plaza del Carmen lo que ha hecho que también se cerrase al tráfico durante un rato la calle Reyes Católicos, controlada por la Policía.

Agentes en moto y furgonetas de Policía Nacional y Local han ido llegando a la zona del paro.

Alrededor de las 12, los manifestantes han llegado a la puerta del Ayuntamiento, donde han dado por finalizada la protesta.

Se trata de una huelga convocada a nivel nacional que empezó a las 00.00 horas con paros. A las 11.00 había concentraciones convocadas en todas las capitales, incluida Granada.