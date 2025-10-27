La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada Han sido detenidas dos personas por pertenencia a organización criminal y contra la salud pública por tráfico de drogas

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a dos personas por tráfico de drogas al ser intervenidas más de 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en la provincia de Granada procedente del puerto de Melilla.

Es una de las mayores aprehensiones de este tipo de sustancia procedente de la ciudad autónoma en los últimos años.

La operación «Sarcina» de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera se inició al detectarse un posible envío sospechoso de droga desde Melilla hasta la Península.

Los agentes organizaron un dispositivo conjunto y de seguimiento de la carga desde Melilla hasta la península ibérica. El envío fue controlado en el puerto de Málaga por efectivos de Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. A pesar de estar embalada e impregnada para enmascarar su olor oculta entre cartones reciclados, la droga fue localizada con ayuda de los perros detectores del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Finalmente, el envío fue interceptado en la provincia de Granada con la intervención final de 3.225 kilos de hachís con un valor en el mercado de 20 millones de euros y la detención de dos personas. La investigación continúa abierta.