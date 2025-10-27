Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina

Laura Velasco Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Un hombre de aproximadamente 68 años de edad fue hallado sin vida este domingo, 26 de octubre, en el municipio de Chauchina. El aviso llegó a la Agencia de Emergencias de Andalucía 112 a las 13.45 horas, cuando un alertante indicó que probablemente había una persona fallecida en la casa en la que residía. El 112 movilizó hasta la calle San José Obrero a los servicios sanitarios del 061, que confirmaron que nada podía hacerse por salvar la vida, así como a la Guardia Civil. Quedó activado el protocolo judicial, como es habitual en estos casos. Todo apunta a que se produjo una muerte natural.

Fuentes municipales explican a este medio que se trata de un vecino muy conocido y querido, y que justo el viernes pasado había estado por el pueblo. Su entorno no podía contactar con él y temieron que algo podía haberle pasado. El domingo encontraron su cuerpo.