Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla

Carlos Morán Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Una joven de unos veinte años ha fallecido esta mañana del 27 de octubre en una vivienda de estudiantes de Granada que compartía con dos amigas. La defunción se produjo después de que la chica experimentara un súbito empeoramiento de una enfermedad aparentemente banal que padecía.

Una de sus compañeras de piso salió a la calle para pedir ayuda y unos patrulleros de la Policía Nacional subieron al inmueble para intentar reanimar a la afectada, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos, según informaron fuentes del servicio de emergencias del 112.

El equipo sanitario que se desplazó hasta el lugar de los hechos tampoco pudo hacer nada. El caso ya está en manos de un juzgado de Instrucción de la capital que será el encargado de intentar aclarar el dramático suceso. En este sentido, el resultado de la autopsia será clave para determinar las causas de la muerte de la joven.