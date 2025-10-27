Un joven de 20 años detenido en Granada por robar el coche a un policía en un hotel de Málaga También sustrajo una tarjeta de crédito de un amigo del agente con la que retiró hasta 2.000 euros del cajero

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 20 años de edad como presunto responsable de un delito de robo de con fuerza en un hotel del distrito centro de Málaga. Esta persona accedió a la habitación de dos amigos que se alojaban en el mismo, y a uno de ellos le sustrajo las llaves de su coche con el que después se marchó del alojamiento, y al otro una tarjeta de crédito con la que realizó dos retiradas de efectivo. La investigación pudo determinar la identidad del presunto responsable del robo y de los movimientos que posteriormente había realizado con la tarjeta y el vehículo sustraídos. Días después, esta persona ha sido localizada pernoctando en Granada y ha sido detenida y trasladada ante la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes en un hotel del distrito centro de Málaga. Dos amigos que se encontraban pernoctando y alojados en el mismo, se dieron cuenta por la mañana que ambos echaban de menos objetos personales. Uno de ellos las llaves de su vehículo, y el otro una tarjeta de crédito. El primero de ellos pudo comprobar que su coche, el cual había dejado estacionado en el hotel, ya no estaba allí, y también se habían llevado su carné de Policía Local así como las llaves de su vivienda. El segundo, que con su tarjeta de crédito desaparecida se habían realizado dos retiradas de efectivos en cajeros de El Rincón de la Victoria (Málaga) y Láchar (Granada), ambas por un importe de 1.000 euros

Una vez recibidas las correspondientes denuncias, el grupo de Policía Judicial de la localidad malagueña inició sus pesquisas para comprobar la veracidad de estos hechos, así como para poder determinar la identidad del presunto responsable. La investigación demostró que era la misma persona la que había salido del alojamiento con el vehículo sustraído y la responsable de las retiradas de efectivo de los cajeros. Los perjudicados identificaron a este varón como otra persona que se estaba alojando en el mismo hotel y que se cruzaron en varias ocasiones por las instalaciones.

Los agentes, una vez determinaron la identidad del presunto autor del robo, establecieron una requisitoria policial de búsqueda a esta persona, un varón de 20 años de edad. Además, pudieron efectuar un seguimiento a los movimientos que el vehículo sustraído realizó en los días siguientes al robo.

Al descubrir por parte de los mecanismos de cooperación policial que dicha persona estaba pernoctando una noche en el centro de la capital granadina, una patrulla de seguridad ciudadana acudió al lugar de los hechos y, una vez que le identificaron y comprobaron que la búsqueda policial seguía vigente, llevaron a cabo su detención.

El arrestado, con media docena de antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.