Celebración del Día de la Patrona de la Guardia Civil en Granada.

Celebración del Día de la Patrona de la Guardia Civil en Granada. Pepe Marín

La Guardia Civil celebra su Patrona en la Comandancia de Granada

En el tradicional acto por el día de la Virgen del Pilar se han entregado condecoraciones a personas que destacan por su buen hacer

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:02

La Guardia Civil ha celebrado, un año más, su día grande. El acto conmemorativo por el día de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, se ha llevado a cabo este viernes en la Comandancia de Granada.

Agentes, familiares y autoridades han presenciado el acto, en el que se han entregado condecoraciones a personas que destacan por su buen hacer.

El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla Martos. Tanto él como el coronel jefe de la Comandancia, Francisco Javier Arteaga, han pronunciado discursos en los que han alabado la labor del cuerpo y han recordado algunas de las principales operaciones llevabdas a cabo este año.

