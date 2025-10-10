Laura Velasco Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 18:02 Comenta Compartir

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha definido al cuerpo durante su discurso como «una institución preparada para los retos del siglo XXI». Ha destacado el trabajo de los 1.961 hombres y mujeres que integran la Guardia Civil en la provincia bajo el mando del coronel Arteaga, a quien ha felicitado por su liderazgo y empatía, así como por el «equipo brillante» que ha configurado.

Granada es, tal y como ha recordado, una de las provincias más seguras de Andalucía y de España, con una reducción del 2,6 % en las infracciones penales respecto al año anterior y una alta tasa de esclarecimiento de delitos. En este sentido, ha recordado algunas de las operaciones «complejas y eficaces» llevadas a cabo este año, por ejemplo, frente al crimen organizado, la falsificación de productos y las estafas digitales.

También ha destacado la intensa lucha contra el narcotráfico, con la incautación de 185.000 plantas de cannabis, 1.424 kilos de marihuana y 4.607 de hachís en el último año, así como el aumento de las intervenciones judiciales en domicilios vinculadas al cultivo de marihuana. «Cada vez más nos enfrentamos a bandas organizadas con conexiones internacionales, y la Guardia Civil está preparada para afrontarlas», ha señalado.