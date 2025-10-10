La Guardia Civil desmantela más de 500 plantas de marihuana al día en la provincia de Granada El coronel jefe ha mostrado en el acto del Día del Pilar su preocupación por el tráfico de drogas, así como por la lacra de la violencia de género

Laura Velasco Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 17:55 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha alcanzado este año un número récord de operaciones contra el tráfico de marihuana, con más de 560, que han dado como resultado una incautación diaria de más de 500 plantas. Unos números que «hablan por sí solos», pero que, además, han sido interpretados por el coronel jefe de la Comandancia de Granada, Francisco Javier Arteaga, que ha situado el tráfico de marihuana como la principal preocupación en materia de seguridad. Una problemática «compleja» que ha destacado junto a otra, la violencia de género, durante su discurso en el acto conmeorativo por el Día de la Virgen del Pilar, celebrado este viernes.

El coronel jefe ha alabado la labor de los suyos, ha recordado algunas de las principales operaciones llevadas a cabo este año y ha analizado los desafíos a los que se enfrenta la sociedad. En este sentido, ha mencionado su preocupación por el tráfico de marihuana en Granada, que actualmente se aborda desde tres niveles: actuación, estratégico-operacional y cooperación internacional. «Se han reforzado las unidades de Policía Judicial para mayor coordinación internacional, con el fin de investigar la delincuencia organizada», ha indicado. También se ha destinado más personal, por ejemplo, al área de blanqueo de capitales, que espera dé sus frutos «en breve».

En cuanto a la violencia de género, ha recordado que actualmente hay más de 1.600 mujeres en la provincia bajo la protección de la Guardia Civil. «Detrás de ellas hay una vida, una familia y una esperanza. Por todas ellas seguimos trabajando con sensibilidad», ha insistido.

«Cada día me felicitan por vuestro trabajo»

Francisco Javier Arteaga también ha tenido palabras para los agentes, de los que se siente «orgulloso» por el «empeño y sacrificio» que demuestran en cada servicio, algunos «de gran dificultad y peligrosidad». «Sois la mejor muestra de lo que es servir, cada día me felicitan por vuestro trabajo. Vuestro valor es inmenso, honra al cuerpo y a la sociedad», ha apostillado. En este sentido, se ha detenido para elogiar la labor de las Unidades de Seguridad Ciudadana (Usecic), los primeros en acudir a las incidencias, «muchas con peligro, donde se requiere temple».

El mejor ejemplo es un caso muy reciente, de hace un mes, el secuestro de una mujer en Prado Negro, pedanía de Huétor Santillán, por parte de un hombre que previamente había matado al marido de esta. «Fue una situación límite, con más de 200 efectivos movilizados en tiempo récord. Tras 13 horas, la mujer fue liberada y el autor detenido», ha señalado Arteaga, que también ha mencionado el día del apagón masivo. «Supimos detectar las necesidades: llevar oxígeno a los hospitales, las residencias de mayores, la conexión con los técnicos de Endesa… su profesionalidad garantizó la vida, la salud y la tranquilidad de la ciudadanía», ha remarcado.

Por último, ha mencionado la Operación Almonta, en la que se descubrió el cuerpo de un vecino de Huéscar y se salvó a una segunda persona de morir asesinada. «Se desmanteló un clan de narcotraficantes que operaban en la comarca, con 15 detenidos. Lo importante es que la Guardia Civil llega al fondo de los hechos para llevar a los responsables ante la justicia», ha insistido.