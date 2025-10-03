Granada realizará una inversión histórica de 52,7 millones gracias a los fondos europeos Los fondos FEDER conceden a la provincia 44,8 millones de euros repartidos por todas las comarcas

La Diputación de Granada ha conseguido 44,8 millones de euros de los fondos europeos Feder, los llamados Edil que, con las aportaciones de las instituciones, reportarán una inversión de 52,7 millones de euros a la provincia. Los proyectos estarán repartidos por la provincia y buscarán la transformación y la creación de facilidades para el desarrollo de los territorios.

Granada es una de las diputaciones de España que más fondos ha conseguido, ya que la estrategia fue aglutinar su potenciar y realizar peticiones para municipios grandes y pequeños y proyectos vertebradores para las comarcas.

La concesión de proyectos se expande por todas las comarcas. Se ha concedido dinero para un centro de empresas en la Citai, un recorrido natural para la villa de Salar, un centro avanzado de espárragos, otro de interpretación del aceite, fases de la senda litoral y hasta un centro cultural metropolitano.

