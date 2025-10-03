Nueva zona infantil para Albayda y lavado de cara a Alhóndiga, Puentezuelas y Reyes Católicos La Junta de Gobierno Local también ha adjudicado 23 nuevas viviendas de Santa Adela

Jorge Saavedraha apuntado que se destinará más de un millón de euros a estas actuaciones.

Rebeca Alcántara Granada Viernes, 3 de octubre 2025, 11:17

El Ayuntamiento de Granada proyecta una nueva zona infantil en la avenida Federico García Lorca y embellecerá las calles Alhóndiga, Puentezuelas y Reyes Católicos dando más protagonismo al peatón. Así lo ha anunciado el portavoz municipal del Gobierno local Jorge Saavedra que ha apuntado que se destinará más de un millón de euros a estas actuaciones.

En concreto, se destinarán algo más de 420.000 euros al parque para niños de Albayda y más de 600.000 a las intervenciones en las tres calles del centro de la ciudad.

Se trata de algunas de las actuaciones aprobadas en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes por la mañana y en la que también se han adjudicado 23 nuevas viviendas de Santa Adela.