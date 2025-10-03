Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jorge Saavedraha apuntado que se destinará más de un millón de euros a estas actuaciones. Ideal

Nueva zona infantil para Albayda y lavado de cara a Alhóndiga, Puentezuelas y Reyes Católicos

La Junta de Gobierno Local también ha adjudicado 23 nuevas viviendas de Santa Adela

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:17

Comenta

El Ayuntamiento de Granada proyecta una nueva zona infantil en la avenida Federico García Lorca y embellecerá las calles Alhóndiga, Puentezuelas y Reyes Católicos dando más protagonismo al peatón. Así lo ha anunciado el portavoz municipal del Gobierno local Jorge Saavedra que ha apuntado que se destinará más de un millón de euros a estas actuaciones.

MÁS INFORMACIÓN

En concreto, se destinarán algo más de 420.000 euros al parque para niños de Albayda y más de 600.000 a las intervenciones en las tres calles del centro de la ciudad.

Se trata de algunas de las actuaciones aprobadas en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes por la mañana y en la que también se han adjudicado 23 nuevas viviendas de Santa Adela.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  4. 4

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  5. 5 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  6. 6

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  7. 7 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  8. 8 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  9. 9 La taberna de Granada «al viejo estilo» con tortillas gigantes y noches temáticas
  10. 10 La toma de los Javis, Federico y Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nueva zona infantil para Albayda y lavado de cara a Alhóndiga, Puentezuelas y Reyes Católicos

Nueva zona infantil para Albayda y lavado de cara a Alhóndiga, Puentezuelas y Reyes Católicos