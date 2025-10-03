Granada recibirá 11,9 millones de fondos europeos para los proyectos de las piscinas de Norte, Chana y Zaidín
Es el proyecto mejor puntuado de Andalucía, pero recibe la misma cantidad que el resto, 6 millones menos que lo que pidieron
Viernes, 3 de octubre 2025, 12:04
Granada recibirá 11,9 millones de fondos europeos para proyectos en Norte, Chana y Zaidín. Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del equipo de Gobierno local, Jorge Saavedra, que ha destacado que en la resolución, que han recibido esta misma mañana, la ciudad es la mejor puntuada de toda Andalucía.
Saavedra ha lamentado, no obstante, que q pesar de que el proyecto granadino haya sido mejor valorado que otros, se destine el mismo dinero a todos. Ha recordado, además, que ellos solicitaron 18 millones, por lo que al recibir menos de lo previsto tendrán que realizar algunas adaptaciones.
El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Granada incluía, entre otras actuaciones, la mejora de las piscinas de Norte y Núñez Blanca y la construcción de una nueva piscina en la Chana. Así como la apertura de espacios deportivos o culturales innovadores en estos mismos barrios. Ahora tendrán que reajustar el aras actuaciones.