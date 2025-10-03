Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La actual piscina del Núñez Blanca. Ideal

Granada recibirá 11,9 millones de fondos europeos para los proyectos de las piscinas de Norte, Chana y Zaidín

Es el proyecto mejor puntuado de Andalucía, pero recibe la misma cantidad que el resto, 6 millones menos que lo que pidieron

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:04

Comenta

Granada recibirá 11,9 millones de fondos europeos para proyectos en Norte, Chana y Zaidín. Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del equipo de Gobierno local, Jorge Saavedra, que ha destacado que en la resolución, que han recibido esta misma mañana, la ciudad es la mejor puntuada de toda Andalucía.

MÁS INFORMACIÓN

Saavedra ha lamentado, no obstante, que q pesar de que el proyecto granadino haya sido mejor valorado que otros, se destine el mismo dinero a todos. Ha recordado, además, que ellos solicitaron 18 millones, por lo que al recibir menos de lo previsto tendrán que realizar algunas adaptaciones.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Granada incluía, entre otras actuaciones, la mejora de las piscinas de Norte y Núñez Blanca y la construcción de una nueva piscina en la Chana. Así como la apertura de espacios deportivos o culturales innovadores en estos mismos barrios. Ahora tendrán que reajustar el aras actuaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  4. 4

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  5. 5 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  6. 6

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  7. 7 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  8. 8 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  9. 9 La taberna de Granada «al viejo estilo» con tortillas gigantes y noches temáticas
  10. 10 La toma de los Javis, Federico y Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada recibirá 11,9 millones de fondos europeos para los proyectos de las piscinas de Norte, Chana y Zaidín

Granada recibirá 11,9 millones de fondos europeos para los proyectos de las piscinas de Norte, Chana y Zaidín