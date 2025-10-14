Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Promociones en construcción en la zona de los oestes. Ariel C. Rojas

Granada necesita 14.198 nuevas viviendas más para equilibrar el mercado

Un informe de CaixaBank Research sitúa a la provincia en el número 14 del ranking de las que más déficit constructivo acumulan entre 2021 y 2024

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025

Comenta

Todavía no es Madrid, Alicante, Barcelona, Valencia ni Málaga pero Granada se sitúa entre la parte más alta de la tabla de las provincias españolas ... que mayor déficit de vivienda acumulan en los últimos tres años. En concreto, los especialistas de CaixaBank Research calculan que para cubrir la demanda de nuevos hogares embalsada entre 2021 y 2024 y equilibrar oferta y demanda en la provincia sería necesario construir 14.198 viviendas más.

Te puede interesar

