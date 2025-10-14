La Chana y los pueblos del metro concentran las 1.345 nuevas viviendas proyectadas este año

El Colegio de Arquitectos de Granada ha dado el visto bueno a un nuevo proyecto residencial que suma 446 nuevas viviendas en la zona de ... expansión al oeste de la capital, más allá de La Chana y La Rosaleda. También tienen ya el sello de visado 85 nuevas viviendas en Churriana de la Vega, al calor de las expectativas que ha despertado la llegada de la ampliación del metro y también se verán grúas próximamente levantando dos promociones en las localidades del Área Metropolitana que ya están vertebradas por el metropolitano: se levantarán 48 nuevos pisos en Armilla y otros 42 en Albolote. En la Costa Tropical se ha visado otro proyecto de 40 viviendas para Almuñécar.

Y para de contar, son los nuevos residenciales que se ha visado en el Colegio de Arquitectos de Granada en lo que va de año. Todos los demás proyectos validados, que comenzarán a materializarse en los próximos meses, son principalmente autopromociones de viviendas unifamiliares y pequeños residenciales esparcidos por la provincia que suman un total de 1.345 nuevas viviendas.

La cifra, según explican desde el Colegio de Arquitectos de Granada, van ligeramente por debajo de la que se registraba el año pasado por esas mismas fechas pero creen que en la recta final del ejercicio el número de nuevas viviendas visadas se igualará hasta rondar las dos mil, que es la cifra en la que se ha estabilizado la entrada de nuevos proyectos en los últimos cinco años. En concreto durante el pasado 2024 el Colegio de Arquitectos visó 2.281 nuevas viviendas en la provincia, proyectos que luego tienen que pedir la licencia de obra municipal más afrontar el periodo de construcción, lo que retrasa la llegada de la obra nueva al mercado.

«Hay suelos que no están resultando apetecibles para los promotores y habría que buscar otros ámbitos, como la regeneración de barrios, para aumentar viviendas» Ismael Rodríguez Decano del Colegio de Arquitectos de Granada

Los proyectos visados son el termómetro de las grúas que se van a ver en el próximo año en la provincia y los profesionales del sector, tanto el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada como la Asociación de Promotores y Constructores (ACP) coinciden en que la temperatura que marca es demasiado fría. Advierten que el ritmo de la obra nueva en Granada es insuficiente y está muy lejos de poder alcanzar un nivel que cubra la demanda y permita equilibrar el mercado y frenar la escalada de los precios. «

«Es un ritmo muy insuficiente para hacer frente a la demanda. En la capital quedan suelos, como los de la Azulejera, que no están resultando apetecibles para los promotores y habría que buscar otros ámbitos para aumentar las viviendas, como la regeneración de barrios», valora el decano del Colegio de Arquitectos de Granada, Ismael Rodríguez.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, Juan de Dios Molinero Moreno, señala que el mercado inmobiliario de Granada lleva creciendo desde 2020 «a buen ritmo» con un incremento interanual medio del 17,5% en las transacciones de compraventas de viviendas, y cree que en este 2025 incluso se puede superar esa cifra. Sin embargo alerta de que habría que incrementar mucho más el ritmo de construcción para cubrir el déficit de vivienda acumulada en los últimos años. «El sector está construyendo unas 3200 viviendas al año, haría falta aumentar la oferta al menos un 50% para que en un periodo de entre siete y diez años encontráramos el equilibrio, una cuestión muy compleja y poco probable actualmente», argumenta Molinero.

«No se entiende como a estas alturas el volumen de cargas burocráticas al que se somete al suelo no se ha reducido, sin materia prima es complicado continuar creciendo» Juan de Dios Molinero Presidente de la Asociación de Promotores y Constructores

A la asociación que aglutina a las empresas constructoras y promotoras con proyectos en Granada le preocupa especialmente la falta de suelo. «No se entiende como a estas alturas el volumen de cargas burocráticas al que se somete al suelo no se ha reducido, sin materia prima es complicado continuar creciendo», subraya. Además cree que el sector necesita agilizar los plazos de las licencias, bajar la presión fiscal «y sobre todo una estabilización del precio de las materias primas que permita que los precios finales de la vivienda no continúen creciendo». «Sería necesario producir mucho más suelo finalista para acabar con el déficit de vivienda actual», insiste el presidente de la ACP. Pone además el foco en el impacto de la construcción en las arcas públicas. «Cada 1.000 viviendas que no se construyen en la provincia se dejan de generar 80 millones de euros que podrían destinarse precisamente a invertir en las infraestructuras que tanto necesita la provincia», reflexiona.