La zona de los oestes por donde crecen las nuevas viviendas. Ariel C. Rojas

La Chana y los pueblos del metro concentran las 1.345 nuevas viviendas proyectadas este año

Los constructores y arquitectos alertan de que la obra nueva se ha estabilizado en un ritmo insuficiente para equilibrar el mercado

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025

El Colegio de Arquitectos de Granada ha dado el visto bueno a un nuevo proyecto residencial que suma 446 nuevas viviendas en la zona de ... expansión al oeste de la capital, más allá de La Chana y La Rosaleda. También tienen ya el sello de visado 85 nuevas viviendas en Churriana de la Vega, al calor de las expectativas que ha despertado la llegada de la ampliación del metro y también se verán grúas próximamente levantando dos promociones en las localidades del Área Metropolitana que ya están vertebradas por el metropolitano: se levantarán 48 nuevos pisos en Armilla y otros 42 en Albolote. En la Costa Tropical se ha visado otro proyecto de 40 viviendas para Almuñécar.

