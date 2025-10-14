Los granadinos ya destinan casi la mitad de su salario al pago de la hipoteca

Acceder a la compra de una vivienda viene siendo complicado desde hace tiempo. Los granadinos ya destinan más del 45% de su salario de media ... al pago de su hipoteca. Eso son casi diez puntos más que la media nacional. Y teniendo en cuenta la diferencia entre los precios de la capital y de otros municipios de la provincia, en la ciudad de Granada ese porcentaje será mucho mayor. Los datos se extraen del último informe de Tinsa, empresa tasadora inmobiliaria, que analiza las cifras del tercer trimestre de este año.

MÁS INFORMACIÓN La Chana y los pueblos del metro concentran las 1.345 nuevas viviendas proyectadas este año

Los datos muestran que entre julio y septiembre de este 2025, en el conjunto del país, se ha producido un aumento del valor medio de la vivienda del 11,7% y respecto al trimestre anterior la subida es del 3%.

Las casas no dejan de revalorizarse. Y a pesar del incremento del coste, también sigue habiendo más personas que se atreven a comprar. La constitución de hipotecas, según cifras de los notarios se ha incrementado más de un 18%. El INE apunta a una subida mucho mayor, un 38%. Sea como sea, cada vez son más.

¿Y qué está pasando en Granada? Pues no es lo mismo si se analiza la ciudad que si se analiza la provincia en su conjunto. Los números meros del mismo informe indican que se trata de una de las ciudades en las que más alejados están los precios medios de la vivienda del coste de la capital de provincia. Junto a Granada, se encuentran San Sebastián, La Coruña, Toledo, Valencia, Cuenca, Ciudad Real, Teruel y Cádiz. En todas ellas, la diferencia es de más del 50%.

Y es que mientras que mientras que en el conjunto de Granada, en este tercer trimestre del año, el valor del metro cuadrado es de 1.388 euros, por debajo de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. En la capital, este coste casi se duplica. En concreto, adquirir una vivienda en la ciudad cuesta 2.089 euros por metro cuadrado. Y es curioso que aunque sigue estando considerablemente por debajo de otras ciudades andaluzas como Cádiz (2.758 euros), Málaga (2.731 euros) y Sevilla (2.414 euros), está muy alejado de la capital de Huelva (1.401 euros).

Pero no solo es que el precio sea alto, es que lo es mucho más que el año anterior. En el mismo informe, se indica que se ha producido un aumento del 11,6% en comparación al mismo trimestre del 2024, lo que significa que es la segunda capital de provincia andaluza por debajo de Sevilla (una subida del 12,4%) en la que más ha subido.

En la provincia, la hipoteca media está en torno a 118.299 euros. Si se toma como referencia el precio medio, ese sería el coste de un piso de 85 metros cuadrados. Una casa del mismo tamaño en la capital costaría 178.000 euros de media, y eso sin tener en cuenta las diferencias entre barrios. Cualquiera que pase por el escaparate de una inmobiliaria sabe que es difícil encontrar un piso por debajo de los 250.000 euros.

¿Y cuánto se paga de media al mes? Pues más de 550 euros al mes. Eso está por debajo de la media nacional, más de 770. Pero en Andalucía vuelve a estar superada solo por Málaga, la más cara, seguida de Cádiz y Sevilla. Si se compara con lo que ocurre en el conjunto del país, aunque hay provincias que se quedan muy por debajo, también hay otras en las que se paga más del doble. En el extremo más alto están las Islas Baleares, 1.519 euros, les sigue Madrid 1.268. Junto a Málaga, eso sí, son las dos únicas provincias donde este coste supera de media los 1.000 euros.

Y del conjunto de todos estos datos, con el salario medio, se llega a la cifra del inicio. La de que los granadinos, en la provincia, ya destinan casi el 46% de su renta al pago mensual de la hipoteca. En la capital, no está el número, pero teniendo en cuenta la diferencia del coste del metro cuadrado, el esfuerzo es mucho mayor.