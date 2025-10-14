Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los granadinos ya destinan casi la mitad de su salario al pago de la hipoteca

Los datos del tercer trimestre del año muestran que en la provincia se destinan 554 euros de media a la cuota de la vivienda

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025

Comenta

Acceder a la compra de una vivienda viene siendo complicado desde hace tiempo. Los granadinos ya destinan más del 45% de su salario de media ... al pago de su hipoteca. Eso son casi diez puntos más que la media nacional. Y teniendo en cuenta la diferencia entre los precios de la capital y de otros municipios de la provincia, en la ciudad de Granada ese porcentaje será mucho mayor. Los datos se extraen del último informe de Tinsa, empresa tasadora inmobiliaria, que analiza las cifras del tercer trimestre de este año.

