Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Foto de familia con los representantes de IDEAl, de San Telmo, Caja Rural de Granada y de Melfosur, la empresa premiada. Ariel C. Rojas

La gala 'Quién es quien' reivindica el liderazgo de las empresas granadinas

Unos 400 invitados del tejido económico llenaron el auditorio de Caja Rural para arropar la presentación de la guía editada por IDEAL y San Telmo

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:40

Comenta

«La historia nos demuestra que los países no avanzan por casualidad, progresan gracias a personas audaces que crean empresas que, juntas, forman un tejido ... industrial y económico que impulsa la prosperidad de los ciudadanos». El mensaje lo lanzaba en la noche de este martes el presidente de Caja Rural de Granada, Antonio León, en un discurso que se convirtió en un auténtico homenaje a la figura del empresario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  2. 2 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  3. 3

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  4. 4 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  5. 5 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  6. 6 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  7. 7 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  8. 8 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  9. 9 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  10. 10 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La gala 'Quién es quien' reivindica el liderazgo de las empresas granadinas

La gala &#039;Quién es quien&#039; reivindica el liderazgo de las empresas granadinas