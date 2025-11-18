La gala 'Quién es quien' reivindica el liderazgo de las empresas granadinas

«La historia nos demuestra que los países no avanzan por casualidad, progresan gracias a personas audaces que crean empresas que, juntas, forman un tejido ... industrial y económico que impulsa la prosperidad de los ciudadanos». El mensaje lo lanzaba en la noche de este martes el presidente de Caja Rural de Granada, Antonio León, en un discurso que se convirtió en un auténtico homenaje a la figura del empresario.

El presidente de la entidad financiera granadina lo tiene clarísimo: «Sin empresarios y sin empresas ninguna sociedad se sostiene». Un tejido empresarial fuerte es «el pilar de las sociedades libres, con libertades, derechos y prosperidad económica». Y sin embargo –y cuánto se identificaron con sus palabras los invitados que anoche llenaron el auditorio de Caja Rural– los propietarios de compañías rentables siguen luchando con una imagen peyorativa. «Como si nadie pudiera progresar siendo honesto y decente», apuntaba el director de IDEAL, Quico Chirino. Frente a esa visión negativa, se impone la defensa de los valores del esfuerzo diario, el talento, la constancia, la dedicación, la honestidad o el coraje para enfrentar los retos que representan los buenos empresarios. Esa idea de orgullo y de reivindicación de los valores y de la importancia de los empresarios para la sociedad fue el gran mensaje transversal que planeó durante toda la gala 'Quién es quién'. El evento presentó la cuarta edición del ambicioso directorio empresarial editado por IDEAL junto con la escuela de negocios referente en Andalucía, San Telmo Business School, que un año más cuenta con el patrocinio global de Caja Rural de Granada.

La puesta de largo de la revista reunió a cerca de 400 protagonistas del tejido económico granadino en el auditorio de Caja Rural Granada y se retransmitió en directo a través de https://www.ideal.es. 'Quién es quien' se ha convertido en una valiosa guía que radiografía la economía local y su presentación en sociedad ha ido ganando peso hasta consolidarse en estas cuatro ediciones, como uno de los grandes eventos empresariales del año en Granada.

La gala contó también con un fuerte respaldo institucional que se evidenció con la presencia del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, los tenientes de alcalde Rosario Pallarés y Vito Epíscopo en representación del gobierno municipal así como el delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, también acompañado por el delegado territorial Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Gumersindo Fernández Casas.

Unir fuerzas

El acto mantiene la filosofía con la que nació: «Homenajear a los que, en lugar de quejarse, hacen cosas útiles y necesarias para la sociedad», como recordaba León en su discurso. También el director de IDEAL, Quico Chirino, dirigió al auditorio lleno –literalmente– de empresarios granadinos un potente mensaje animándoles a conquistar un papel protagonista en la sociedad y a la vez colaborar con otros agentes para sumar fuerzas en beneficio de Granada. «En una sociedad que eleva y celebra a tanto líder improvisado, los empresarios también tenéis que ejercer vuestro liderazgo. No me refiero al que ya tenéis con vuestros equipos de trabajo. Sino el liderazgo y la voz en la sociedad de la que formáis parte», instó Chirino.

En la misma línea, abundó en la visión del empresario como «héroe que hay que dignificar» el director general de San Telmo Business School, Juan Pérez Gálvez, que se congratuló de que cada vez este anuario sea mejor y felicitó a las más de mil empresas que en él aparecen. «Este directorio es una puesta de gala del dirigente empresarial que con su trabajo, visión de futuro y prudencia financiera contribuye al bienestar de la sociedad», dijo Pérez Gálvez. También aprovechó para animar a las empresas a robustecerse y digitalizarse para ser más competitivas.

La IA

Tras los discursos, el profesorJaime Arana, director del Programa de Innovación y Digitalización de Empresa para la Alta Dirección de San Telmo Business School, impartió una lección magistral sobre la inteligencia artificial en la empresa, uno de los temas que más interesan en estos momentos a las compañías y les dio valiosas claves para integrar la IA en su cadena de valor. Un consejo fundamental: la digitalización es el paso previo clave. Y otro imprescindible: «Antes el departamento de sistemas se ocupaba, ahora es el corazón del negocio, el gerente, el que tiene que llevar la tecnología».

La emoción

Las dos horas de gala, ameni- zada por la actuación de Jihán, dieron para mucho –y también el cóctel permitió un agradable encuentro entre empresarios– pero, sin duda, uno de los momentos más esperados y emotivos llegó con el reconocimiento anual a una empresa que representa todos los valores que se homenajean en la gala. Este año, el merecido premio 'Quién es quién' fue para Grupo Melfosur, que celebra sus cuarenta años de trayectoria y anoche recibió la cariñosa felicitación y la ovación de todo el auditorio.

La consejera delegada de Grupo Melfosur, Victoria López Cuéllar, lidera hoy la empresa que fundó en 1985 su padre, Antonio López, que había sido delegado de una compañía energética del momento y decidió emprender creando Melfosur (Montajes Eléctricos y Fomentos del Sur). Aquella pequeña compañía energética que empezó en la cochera de la casa familiar de Las Gabias es, a día de hoy, una de las empresas de eficiencia energética de referencia en España y Latinoamárica capaz de diseñar todo tipo de soluciones, ya sea para empresas o particulares. Uno de sus últimos hitos ha sido la construcción de una de las mayores plantas de recargas ultrarrápida de vehículos eléctricos de España en el paseo de La Castellana en Madrid. Melfosur es además la contratista principal de Endesa en Granada. En el año 2008, la crisis nacional les empujó a emprender un camino internacional que ha impulsado su negocio con parques fotovoltaicos y proyectos de gestión de redes eléctricas en todo el mundo.

Según explicó la consejera delegada, «la calidad, la evolución hacia la I+D+i con soluciones energéticas sostenibles, el servicio cercano y diferencial y el aprendizaje constante» son las claves del éxito de una empresa familiar granadina que despunta un sector tan competitivo y dominado por gigantes.

Victoria López agradeció a todos los que han acompañado a Melfosur en el camino y especialmente quiso citar al presidente de Caja Rural, Antonio León y al director general de la entidad, Jerónimo Luque. «Más que un socio financiero han sido un aliado estratégico, siempre a nuestro lado», subrayó. López reconoció el papel de sus clientes, de su equipo humano y se emocionó especialmente al homenajear a su padre, el actual presidente y alma de Melfosur, que recogió el premio junto a su hija.

«Gracias por tu ejemplo, por tu compromiso con las personas, con la seguridad. Tu serenidad ante los retos nos inspiran», subrayó Victoria López, orgullosa de que su padre sea un ejemplo perfecto de esos valores que reivindica la gala 'Quien es quien' y de los empresarios que construyen un legado.