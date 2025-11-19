Antonio León: «Los empresarios necesitan un entorno fiscal e institucional que les respalde»

El respaldo a la guía empresarial 'Quién es quién' es para el presidente de Caja Rural de Granada, Antonio León, mucho más que un patrocinio ... convencional, es toda «una declaración de principios». Y es que en Caja Rural de Granada creen firmemente en el valor de los empresarios como motor de desarrollo. «Creemos en ustedes, creemos en la fuerza de nuestras empresas y en el potencial transformador de nuestros empresarios», subrayó León.

El presidente de la entidad financiera recordaba en la noche de este martes que hacer empresa en España «no es fácil» y que los emprendedores navegan en un entorno complejo, cambiante «y en muchos casos, poco favorable». «Ante esta realidad más que visión y trabajo se requiere coraje», dijo León, que lamentó que las administraciones en lugar de ser aliadas se convierta en barrera «con burocracia administrativa excesiva o regulaciones cambiantes».

«Sí, me estoy refiriendo a las administraciones que lamentablemente, en lugar de ser un aliado del desarrollo productivo, muchas veces se convierten en una barrera. Con burocracia administrativa excesiva, regulaciones cambiantes que a menudo se vuelven impredecibles o desarticuladas. Falta de incentivos claros, inseguridad jurídica, cargas impositivas desproporcionadas, lentitud en los trámites y, que, en algunos casos, trasladan una visión ideológica que hace desconfiar del empresario haciéndolo responsable de muchos de los problemas a los que se enfrenta la sociedad. Son obstáculos que, lejos de incentivar la inversión, muchas veces terminan desalentando y limitando la innovación y la competitividad», desgranó.

León fue incluso más allá para censurar las políticas «con una visión ideológica que hace desconfiar del empresario». «Hoy, los empresarios no necesitan discursos vacíos. Necesitan un entorno institucional y fiscal que los respalde», señaló rotundo.

Igualmente, el presidente de Caja Rural de Granada defendió la necesidad de romper con esta visión a su juicio equivocada que termina desalentando y limitando la competitividad empresarial. «Está más que demostrado que cuando el sector empresarial se fortalece, la sociedad en su conjunto sale beneficiada. Hoy, los empresarios no necesitan discursos vacíos. Necesitan un entorno institucional y fiscal que los respalde. Que entienda que generar riqueza no es pecado. Que, sin empresas sanas, no hay empleo, no hay inversión, no hay futuro», defendió.

No obstante, frente a un entorno general difícil y que les exige una continua reinvención, León lanzó un mensaje de optimismo y transmitió el apoyo rotundo y el compromiso de Caja Rural de Granada con las empresas y el territorio.