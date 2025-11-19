Chirino: «Hay aspiraciones que no se conquistan solo desde la política, necesitan a las empresas»

Los nombres y los rostros de los directivos que aparecen en la guía 'Quién es quién', «la cara y la palabra», sirvieron al director de ... IDEAL, Quico Chirino, como metáfora para reflexionar sobre el valor de las personas en la empresa. «Detrás de todas, en el origen primero, siempre hubo alguien que tuvo una idea y que arriesgó su cara y su nombre», recordó.

De ahí la importancia, en opinión de Chirino, de identificar quién es quién y de que los empresarios asuman un papel de liderazgo. «La sociedad civil está dispuesta a moverse, pero en Granada, nos conocemos, no lo hará sola. Necesita nuestro empuje», señaló. En este sentido también ratificó el compromiso de IDEAL con un periodismo que siempre lleva por bandera la defensa y el desarrollo de Granada.

«No se trata de quitar la iniciativa o de suplantar los liderazgos legítimos», aclaró en referencia a los dirigentes políticos. «Os animo a que salgáis del armario, como dice Juan Roig, y también lo hagáis desde vuestras empresas. Porque hay asuntos, proyectos y aspiraciones que no se conquistan solo en el ámbito político. Requieren del consenso y de la contestación de eso que llaman agentes sociales y empresariales. Las asociaciones, la Universidad, los colegios profesionales, los sindicatos… y también las empresas. Solo muchas voces suman una única voz. Y, por supuesto, suena más fuerte», concluyó.