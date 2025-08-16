Fraudes, zulos, peticiones insólitas y locales mal acondicionados

Un repaso rápido a los portales inmobiliarios basta para encontrar algunos anuncios fraudulentos, pisos zulos con menos de 30 metros cuadrados, peticiones insólitas y algún ... que otro local comercial mal acondicionado para vivir.

«Se dejará libre un par de fines de semana al mes para uso del propietario», rezan las insólitas condiciones del anuncio de un piso en Bola de Oro por 650 euros al mes. Por desgracia, cada vez son más frecuentes estas extrañas solicitudes. Prohibiciones de fumar o incluso quedar con un particular para solo poder ver el piso solo por fuera, son otros ejemplos del sinsentido del mercado inmobiliario. En Granada capital hay 81 casas y pisos en alquiler que tienen menos de 40 metros cuadrados. Hay multitud de viviendas con solo 26 metros cuadrados con precios que se sitúan en los 700 euros. Por un poco más de espacio, 64 metros cuadrados, hay cuevas en el Albaicín en mal estado que cuestan 1.000 euros al mes.

Además, aunque los anuncios fraudulentos desaparecen con rapidez gracias a las denuncias de los usuarios o los filtros de los portales, es posible caer en el engaño. En Granada actualmente hay un piso que se venden con imágenes de Barcelona y algunos edificios que realmente no existen.

Preguntado a este respecto al portal Idealista, la web inmobiliaria señala que «hacemos un gran esfuerzo humano y tecnológico en la lucha contra estas mafias». «Actualmente nuestros sistemas y equipos hacen que sea prácticamente imposible poner un anuncio fraudulento desde cero; la mayoría de veces las mafias se hacen con el control de anuncios perfectamente legales mediante técnicas de phishing. Nuestros sistemas son capaces de detectar estas suplantaciones a los pocos minutos de producirse y son dados de baja de forma automática», indican. La web asegura que tiene un equipo de calidad que trabaja las 24 horas del día atendiendo incidencias y utilizando las últimas tecnologías como apoyo. Eso sí, por confidencialidad y seguridad no pueden dar más información sobre los métodos que emplean para controlar el fraude.