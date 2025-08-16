El casting imposible para alquilar piso en Granada

Vuelan. Los anuncios duran menos de un día colgados en los portales inmobiliarios y en pocos minutos reciben decenas de contactos. Que te respondan es ... solo el primer corte. Después llegan encuestas, papeleo y un sinfín de filtros para ser el elegido como inquilino en la criba.

El sector señala que la oferta es escasa y la demanda ingente. Los granadinos tienen que competir para conseguir un alquiler, pese a los altos precios. Hay hasta 24 candidatos de media por cada piso, según el Observatorio del Alquiler, y el derecho de acceso a una vivienda digna se disipa cada vez más por las condiciones abusivas y los requisitos que exige el mercado inmobiliario.

Granada es una de las diez provincias donde más se ha encarecido el alquiler de todo el territorio español, tal y como se desprende de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. El incremento interanual en el precio de la vivienda supera los registros de ciudades como Barcelona o Madrid. La presión de la ciudad de la Alhambra se traslada al Área Metropolitana donde sube el valor del metro cuadrado con voracidad.

El coste del alquiler en Granada es casi un 8% superior que en 2024, según Idealista. Los ciudadanos se sobreesfuerzan y destinan la mayor parte de sus ingresos en su hogar, aunque el porcentaje máximo que la Ley de Vivienda considera óptimo es el 30%.

El precio medio del arrendamiento en Granada se sitúa en 827 euros, frente a los 586 euros que costaba en 2019 de acuerdo con el Observatorio del Alquiler. Para vivir solo, los ciudadanos tienen que emplear gran parte de su salario. Detrás de todos estos datos que reflejan y resumen la angustia de varias generaciones hay miles de granadinos en busca de techo.

Manuel Martín, defensor del Ciudadano, señala que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones para los granadinos. «Plantean condiciones abusivas como cobrar por visitar un piso, exigir dinero antes de la firma del contrato y pedir dobles avales», argumenta. «Recibimos quejas de personas con contrato fijo que no pueden alquilar sin respaldo de sus padres», argumenta. Martín denuncia que todos estos requisitos inasumibles dejan en peor situación a los jóvenes y personas vulnerables. «Las exigencias se equiparan casi a las que el banco solicita para conceder una hipoteca», remacha. A juicio del defensor, es necesario un pacto de Estado para atajar el problema.

Ya no hay un perfil deseable para ser inquilino, aunque los predilectos son los sanitarios y funcionarios. Hay requisitos al gusto del propietario, pero desde luego las familias con hijos son para muchos un inmediato «No». Mar Solera, presidenta de Facua Granada, asegura que el 5% de las consultas anuales que reciben es en relación a la vivienda. «Nos hemos encontrado casos de familias que no encuentra vivienda en alquiler porque es un perfil que interesa menos. Hay más complicaciones para echarles», apunta.

Mariola Aguilar Garzón, presidenta del Grupo Derecho de Consumo del Iustre Colegio de Abogados de Granada, anima a los consumidores a reclamar y denunciar las situaciones de discriminación o abuso que puedan sufrir en los 'casting' para así ponerles freno. «Hay justicia gratuita y es necesario reclamar las irregularidades porque es la única forma de cortar los abusos», resume.

Pedir asesoramiento legal

A la hora de firmar, la especialista destaca que los contratos abusivos son anulables. «Se considera que un contrato es abusivo cuando hay un desequilibrio entre los derechos y obligaciones entre el propietario y el inquilino. Por ejemplo, que el inquilino de larga duración tenga que pagar tasas o comisiones. Por ley ya no se puede y algunos arrendadores o agencias tratan de darle otro concepto para cobrar estos extras que le corresponden a ellos», explica. Otro de los conceptos abusivos son las limitaciones de visitas o penalizaciones altas en las rescisiones. Para evitar estos conflictos, Aguilar recomienda asesoramiento previo, conocer las tasas aplicables y negociar el contrato. «No hay que aceptar todo lo que se nos dé escrito y sobre todo es recomendable un inventario sobre el estado en el que se encuentre la casa porque luego a la hora de devolver la fianza será un problema. Es importante recaen en el propietario para que no haya picaresca», aconseja.