Francis Rodríguez «lamenta la negativa del presidente de la Diputación de Jaén a un encuentro por el aeropuerto» El presidente de la Diputación de Granada pedía «abordar nuevas vías de colaboración en la promoción del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén»

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha lamentado «profundamente la negativa del presidente de la Diputación de Jaén a mantener un encuentro que este mismo lunes le solicitaba por carta, y que hubiera permitido abordar nuevas vías de colaboración en la promoción del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, tal y como hemos conocido a través de los medios de comunicación».

El encuentro «tenía como objetivo que la institución provincial jienense se sumara con hechos, inversión y presupuesto, al igual que ya está haciendo la Diputación de Granada, a una estrategia común que permita aumentar la conectividad aérea del aeropuerto, cuyo nombre comparten ambas provincias».

El presidente provincia «considera sorprendente que el máximo representante de la Diputación de Jaén, competente en dicha materia, haya declinado y rechazado la invitación para alcanzar un acuerdo que posibilite que ambas instituciones trabajen de la mano en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo de las provincias de Granada y Jaén».

De hecho, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha enviado una carta al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, en la que le ha trasladado que cualquier cambio sobre el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén se debe presentar en la Mesa del Aeropuerto, compuesta por las diputaciones de Jaén y Granada, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, Aena y diferentes ayuntamientos, entre otras instituciones y entidades.

«Las declaraciones que realizó sobre la eliminación de Jaén del nombre del aeropuerto y que considero desafortunadas, se deberían haber materializado en una propuesta firme en este órgano», ha subrayado Reyes (PSOE), que ha apostillado que este es el escenario idóneo para también «exigir a la Junta de Andalucía que incentive nuevos vuelos al aeropuerto, por el bien de ambas provincias, como sí esta haciendo con otros andaluces, como Málaga, Sevilla o Jerez».