La Diputación de Jaén pide debatir en la Mesa del Aeropuerto el cambio de nombre

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha enviado una carta al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, en la que le ha trasladado que cualquier cambio sobre el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén se debe presentar en la Mesa del Aeropuerto, compuesta por las diputaciones de Jaén y Granada, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, Aena y diferentes ayuntamientos, entre otras instituciones y entidades.

«Las declaraciones que realizó sobre la eliminación de Jaén del nombre del aeropuerto y que considero desafortunadas, se deberían haber materializado en una propuesta firme en este órgano», ha subrayado Reyes (PSOE), que ha apostillado que este es el escenario idóneo para también «exigir a la Junta de Andalucía que incentive nuevos vuelos al aeropuerto, por el bien de ambas provincias, como sí esta haciendo con otros andaluces, como Málaga, Sevilla o Jerez».

En esta misiva, Reyes, que ha mostrado su «sorpresa» por conocer este lunes a través de los medios de comunicación la propuesta de Rodríguez (PP) sobre una reunión acerca de «dos cuestiones de mucha importancia para ambas provincias», como son el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y la A-81, ha apuntado sobre este último asunto que había fijada una reunión con la participación de las diputaciones de Granada, Córdoba, Badajoz y Jaén, por ser las provincias afectadas por esta carretera, y que «la Diputación de Granada, por problemas de agenda, aplazó».

Tras el intento de cerrar una nueva reunión el 10 de abril, Reyes ha explicado que se les comunicó desde la Diputación de Granada que «después de Semana Santa se pondrían en contacto con nosotros», sin que hasta la fecha hayan «tenido respuesta por su parte, más allá de lo anunciado este lunes a los medios».

Por el contrario, Reyes ha remarcado que sí hubo una reunión entre las corporaciones granadina y cordobesa el pasado 6 de mayo para abordar este asunto. «En ese punto, desde mi gabinete se pusieron en contacto con el suyo y nos afirmaron que iban a buscar nuevas fechas para un encuentro con las diputaciones afectadas sin que hayamos tenido respuesta hasta el momento», ha expuesto.

Como conclusión, el presidente de la Diputación jiennense ha señalado en la carta que no tiene ningún problema en asistir a una reunión, pero en el marco de la Mesa del Aeropuerto, así como en retomar la propuesta inicial del encuentro con las cuatro diputaciones provinciales respecto a la A-81.