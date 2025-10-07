Fernández exige a la Junta que asuma su responsabilidad con el aeropuerto Granada-Jaén para captar vuelos El socialista dice que mientras el Gobierno de España destina más de 22 millones a su modernización, la Junta «mira hacia otro lado»

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha destacado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la mejora y modernización del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén con una inversión de más de 22 millones de euros y ha afeado a la Junta su «falta de voluntad política» para mejorar su conectividad mediante un concurso público.

Según Fernández, esta inversión se suma a la ya ejecutada y ha permitido incrementar en un 30% la capacidad operativa de las instalaciones, como quedó demostrada con creces durante la Cumbre de la UE celebrada en Granada, que congregó a mandatarios y delegaciones internacionales y el aeródromo funcionó con «total solvencia y eficacia».

«El verdadero bloqueo al impulso que necesita el aeropuerto para su crecimiento sigue estando en la inacción de Moreno Bonilla», ha incidido el socialista que ha explicado que la Junta tiene las competencias en turismo y en promoción. Sin embargo, «no ha puesto en marcha ni una sola medida para captar vuelos o consolidar rutas».

El Gobierno de España «cumple con esta infraestructura y la Junta está desaparecida. No tiene ni presupuesto ni planificación ni estrategia turística para reforzar la conectividad aérea de la provincia», ha expuesto el socialista.

Así, ha recordado que, hasta la pandemia, el aeropuerto alcanzó su «mayor nivel de conectividad internacional gracias al trabajo conjunto de las Diputaciones socialistas de Granada y de Jaén, que lograron situar la terminal como referente en vuelos con Reino Unido, Italia, Francia o Alemania, además de fortalecer las rutas nacionales».

«Esa estrategia de cooperación y de visión de provincia desapareció con la llegada del PP. Hoy el problema del aeropuerto es la falta de vuelos», ha considerado Fernández, que ha recordado que, en febrero de 2023, el entonces presidente socialista de la Diputación remitió una carta a Moreno Bonilla para solicitar un concurso público para captar nuevas rutas aéreas, como el que existe en otras comunidades autónomas y no solo no respondió, sino que su partido votó en contra de esta propuesta en el Parlamento andaluz, en la Diputación y en el Ayuntamiento de la capital».

Por el contrario, la Junta ha mostrado un apoyo «constante» a los aeropuertos de Sevilla, Málaga o Jerez, con promociones específicas, campañas turísticas y ayudas directas a la captación de rutas. En cambio, Granada y Jaén «siguen siendo las grandes olvidadas de la estrategia turística andaluza».

«Ni los viajes internacionales de Moreno Bonilla, de Marifrán Carazo o del propio presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, a destinos como China o Bruselas, han servido para atraer un solo vuelo nuevo ni mejorar la conectividad del aeropuerto Federico García Lorca», ha añadido.

Por otro lado, ha lamentado el comportamiento del presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, por «confrontar con la Diputación de Jaén al cuestionar el nombre compartido del aeropuerto y su financiación y después pedir una reunión, cuando lo normal hubiera sido lo contrario, primero un encuentro y diálogo siempre».

En ese contexto, ha instado a Rodríguez a que «exija a Moreno Bonilla el mismo trato y el apoyo que la Junta ofrece a otros aeropuertos andaluces en lugar de avalar una política que discrimina a Granada».