El fin de semana y el último tren siguen haciendo doble parada

El AVE madrugador dejará de parar en la segunda parada de Antequera, la de Santa Ana. Ya no será necesario que se acople al que ... llega desde Málaga. Pero será el único, según lo que se puede ver en la web de Renfe, que no haya este doble stop. Tanto el de las 18.15 horas, a pesar de adelantar la llegada seis minutos, como el de los sábados, domingos y festivos, que sale a las 6.55 horas, continuarán parándonse en las dos 'estaciones' de Antequera.

Falta por ver cuál será el recorrido completo del tren de las 15.06 actual, porque aún no se ha cargado el horario en la web de la compañía de trenes. Granada sigue esperando su tren directo a Madrid para competir en igualdad de condiciones con otras ciudades.

La vía ferroviaria continúa sin ser la más sencilla, pero ahí está. Habrá que ver si, poco a poco, y minuto a minuto, Granada está cada vez más cerca, o al menos tan cerca como cualquier otro lugar. A una media de 160 kilómetros por hora, sigue lejos de los 249 del enlace entre Madrid y Barcelona.