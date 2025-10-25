Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

#GranadaPuede

El fin de semana y el último tren siguen haciendo doble parada

Ambos se quedan en Antequera y en Antequera Santa Ana

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:30

El AVE madrugador dejará de parar en la segunda parada de Antequera, la de Santa Ana. Ya no será necesario que se acople al que ... llega desde Málaga. Pero será el único, según lo que se puede ver en la web de Renfe, que no haya este doble stop. Tanto el de las 18.15 horas, a pesar de adelantar la llegada seis minutos, como el de los sábados, domingos y festivos, que sale a las 6.55 horas, continuarán parándonse en las dos 'estaciones' de Antequera.

