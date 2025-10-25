Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Portada de IDEAL con las 11.371 firmas por el AVE madrugador. Ideal
#GranadaPuede

El tren de las 11.317 firmas

La sociedad granadina apoyó la petición de IDEAL para lograr una conexión con Madrid que permitiera estar a primera hora en la estación de Atocha

Javier Morales

Javier Morales

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:27

Comenta

El tren llegó tarde. Era 2019 y las idas y venidas políticas y administrativas, las dudas sobre la estación, el debate en torno a Loja, ... las demoras en las obras, los convenios fallidos para el soterramiento y la crisis económica –por mencionar algunas piedras en el camino– habían alargado el camino del AVE más de una década sobre las previsiones iniciales. La conexión más rápida con Madrid, entonces, cubría el trayecto en tres horas y cinco minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  2. 2 Un preso propina una paliza y le rompe el tabique nasal a un funcionario de la cárcel de Albolote
  3. 3 Tres motoristas atacan e increpan a agentes de medio ambiente que les sorprendieron en Sierra Nevada
  4. 4 «La creatina no solo es para deportistas, también es útil para personas mayores o gente con carga mental»
  5. 5 El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor u otros negocios
  6. 6 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  7. 7 Muere el exalcalde de Otura Antonio Anguita Muros
  8. 8 Gran paso para el nuevo acceso a la Alpujarra: llegan el falso túnel y el viaducto
  9. 9

    El piloto de un Madrid-Granada se niega a volar porque se había excedido ya su horario laboral
  10. 10 El coche sospechoso de la Chana que escondía dos paquetes de hachís y 2.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El tren de las 11.317 firmas

El tren de las 11.317 firmas