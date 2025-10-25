El tren de las 11.317 firmas

El tren llegó tarde. Era 2019 y las idas y venidas políticas y administrativas, las dudas sobre la estación, el debate en torno a Loja, ... las demoras en las obras, los convenios fallidos para el soterramiento y la crisis económica –por mencionar algunas piedras en el camino– habían alargado el camino del AVE más de una década sobre las previsiones iniciales. La conexión más rápida con Madrid, entonces, cubría el trayecto en tres horas y cinco minutos.

Parecía que solo quedaba margen para la mejora cuando llegó la pandemia, con sus ajustes horarios, las obras en la línea, la doble parada en Antequera y los acoples con el tren de Málaga que alargaron aún más el trayecto. Así, el AVE, garante de puntualidad y llamado a ser una opción de viaje a Madrid más eficiente que el coche o el avión, fue perdiendo competitividad. Estar en Atocha a una hora que permitiera pasar la jornada de trabajo en Madrid y llegar a Granada en el mismo día, se empezó a complicar.

Aprovechar el día en Madrid

IDEAL recogió el pasado 7 de enero la demanda de la sociedad granadina para liderar una campaña que logró 11.371 firmas para reclamar al Gobierno y las entidades públicas implicadas –Renfe yAdif– un AVE madrugador.La idea era llegar a Madrid con el margen suficiente para aprovechar la mañana. Había margen: cambiar los horarios o prescindir de la doble parada en Antequera y de la maniobra de enganche con el tren de Málaga eran dos de las posibilidades. Adif y el Ministerio de Transportes, a través de su titular, ÓscarPuente, anunciaron el AVE de las seis de la mañana: «Con esta modificación, mejoramos la conectividad y adaptamos la oferta a las necesidades de los viajeros, con un servicio más eficiente y adecuado a la movilidad por motivos profesionales o de negocios. Trabajamos para acercar ambas ciudades».

El cambio de horario confirmado ayer por Renfe, y visible ya en el portal de compra de billetes, mejora esa eficiencia celebrada por Puente. Y confirma que, en efecto, aún quedaba margen para mejorar los tiempos de viaje entreMadrid yGranada tras la presión ciudadana, pese a que las entidades implicadas esquivaron analizar posibles soluciones. Y queda espacio para la mejora.

Aún hay enlaces que mantienen la detención en Antequera Alta Velocidad y en Antequera Santa Ana, tanto en la parrilla de idas como en la de vueltas.

El final de las obras en la línea Sevilla-Madrid y, a largo plazo, la conclusión de la variante de Loja, supondrán un recorte importante en el cronómetro. Al margen de las mejoras ya previstas, los trenes de Granada se ven afectados casi a diario por las incidencias que sufre la red en todo el territorio nacional. No hay datos provincializados –o, al menos, las entidades involucradas no los facilitan– pero Renfe ha dado a conocer a lo largo de los últimos meses los informes nacionales que contienen las cifras. En septiembre, tres de cada diez trenes de alta velocidad llegaron tarde a su destino. Estos acumularon una media de 16 minutos de retraso. Las incidencias que provocan estas demoras también dejan espacio de mejora para los trenes de Granada.