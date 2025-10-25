Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El AVEmadrugador se puso en marcha en abril de este año, después de una campaña de IDEAL par reclamar mejoras. IDEAL
El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje

Permitirá estar en Madrid a las 09.36 de la mañana a partir del 15 de diciembre

Rebeca Alcántara
Camilo Álvarez

Rebeca Alcántara y Camilo Álvarez

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:29

El tren madrugador será 10 minutos más rápido a partir del 15 de diciembre. Los granadinos que viajen a la capital se librarán de la ... doble parada en Antequera en este primer AVE. El trayecto pasa a realizarse en 3 horas y 22 minutos y llegará a las 9.36 horas. Así lo confirmó ayer Renfe a IDEAL y así lo puede comprobar cualquier viajero que entre en la web de la compañía ferroviaria para adquirir su billete. Eso sí, el tren saldrá dos minutos más tarde. A las 6.14 horas.

