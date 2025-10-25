El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje

El tren madrugador será 10 minutos más rápido a partir del 15 de diciembre. Los granadinos que viajen a la capital se librarán de la ... doble parada en Antequera en este primer AVE. El trayecto pasa a realizarse en 3 horas y 22 minutos y llegará a las 9.36 horas. Así lo confirmó ayer Renfe a IDEAL y así lo puede comprobar cualquier viajero que entre en la web de la compañía ferroviaria para adquirir su billete. Eso sí, el tren saldrá dos minutos más tarde. A las 6.14 horas.

¿Por qué se produce este cambio? Desde Renfe explicaron que por razones de operativa, el tren de Granada ya no tendrá que acoplarse al de Málaga al llegar a Antequera. Precisaron que hasta ahora, por cuestiones de horarios, los dos vagones que salían de las dos ciudades se tenían que unir en la parada de Santa Ana. La operación era rápida, indican, pero suponía un incremento en el tiempo de trayecto, en un viaje ya de por sí largo para ser alta velocidad. Pero antes de que llegue la Navidad, esta situación cambiará, al menos hasta el 28 de febrero, que es la última fecha para la que están cargados los horarios en la web de la compañía. El paso puede no ser enorme, pero acerca a Granada, un poco más, a su reclamada alta velocidad real. Casi un año después de que IDEAL lanzase una campaña de recogida de firmas para reclamar la mejora de las conexiones ferroviarias, la ciudad está un poco más cerca de la capital.

No será el único convoy que será más rápido desde diciembre. El último AVE, que sale de la ciudad a las 18.15 horas, llegará ahora a las 21.53 horas, seis minutos antes. Aunque este caso, sí se mantendrá la doble parada en Antequera, según los datos que se pueden consultar a través de la web de Renfe. En este caso, la empresa no precisó el motivo del recorte de tiempo.

Cuando a final de enero de este año el periódico lograba más de 11.370 rúbricas de apoyo a su iniciativa, el primer AVE salía de Andaluces a las 6.55 y llegaba a Atocha 3 horas y 37 minutos después. En menos de doce meses, los granadinos han granado quince minutos de tiempo, se han quitado una parada en el camino y han logrado llegar a Madrid a mejor hora, sobre todo, si van a una reunión.

Fue el 21 de marzo cuando por fin se pusieron a la venta los billetes para el primer tren madrugador, que empezaría a circular un mes después. Antes, primero el presidente de Adif, en exclusiva a este diario, y más tarde el ministro de Transportes, Óscar Puente, habían anunciado su puesta en marcha y todos los que se habían sumado a la campaña de IDEAL (administraciones, agentes sociales y económicos) mostraban su satisfacción. Era un inicio del camino, igual que el recorte de ahora en diez minutos es un paso más, de todos los que aún quedan por andar para equipar las conexiones de Granada a las de ciudades cercanas como Málaga, Sevilla o Córdoba.

Con todo, el viaje aún es más largo que cuando el servicio se inauguró en 2019. Entonces el tiempo necesario para completar el trayecto entre Andaluces y Atocha era de entre 3 horas y 5 minutos, el más rápido, y 3 horas y 19 minutos el más lento. Esto significa que de momento, el AVE más veloz es todavía más 'tardón' que el más lento de hace seis años.

Los problemas con los trenes los arrastra Granada desde hace una década. Durante cuatro años de obras, los trenes no llegaban a la estación. Los granadinos vivieron mucho tiempo con aquel combo bus-tren, cuando un autobús los recogía en la ida y en la vuelta de la capital en la malagueña Antequera. En junio de 2019, parecía que se veía la luz al final del túnel. Pero poco después comenzaron a llegar los obstáculos que en su peor momento llegaron a provocar un retraso de 33 minutos en el trayecto. Casi era más rápido ir en coche que optar por la alta velocidad.

Ahora, aún pendientes del fin de las obras de la variante de Loja (que permitirá circular a más velocidad y recortaría el viaje en entre 10 y 15 minutos), el final de la doble parada en Málaga en el tren de primera hora de la mañana es sin duda una buena noticia, en un ámbito en el que los granadinos no está muy acostumbrados a escuchar cosas buenas.

De momento, eso sí, faltan horarios de trenes por visualizar en la web. Según informaron desde Renfe, a partir del 15 de diciembre se establecen los horarios de invierno en todas las líneas, que se ajustan, también, a la operativa de Adif. Por ahora (al cierre de esta edición), si un viajero trata de sacar un billete para la última quincena del último mes del año no encontrará la opción del AVE de mediodía de las 15.06 horas, tampoco del Alviade las 11.13 horas. Desde la compañía apuntan que los horarios se van cargando «poco a poco» y a la pregunta de si eso puede suponer que se suprima una de las frecuencias, insisten en que los billetes de abren a la venta de forma paulatina.

En menos de un mes y medio, los granadinos que elijan el primer AVE del día tendrán dos minutos más para dormir y ocho minutos más en Madrid. Así analizado, parece irrisorio, pero en el ya largo camino de esta ciudad hacia seguir la alta velocidad que merece, es un recorte de tiempo que ayuda a ver el vaso medio lleno y el horizonte más claro. Antes llegaban casi a las diez, y ahora llegan cerca de las nueve y media de la mañana.