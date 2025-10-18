Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Naturaleza muerta con guitarra', obra de Pablo Picasso desaparecida Ideal

Expertos definen el Picasso desaparecido como un «dibujo convencional» de su serie sobre guitarras y veladores

Le otorgan poco valor, aunque aparece en el famoso catálogo de Christian Zervos

R. Alcántara y J. Pastor

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:37

Mientras continúa la investigación en torno a la misteriosa desaparición del cuadro de Picasso, una de las obras prestadas por un particular para la exposición ' ... Bodegones' en el Centro Cultural CajaGranada, siguen trascendiendo detalles de interés sobre la pieza, denominada 'La eternidad de lo inerte'. Rafael Inglada, biógrafo de Picasso, comenta que se trata de un «dibujo convencional».

