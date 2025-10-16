Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El hachís encontrado en la furgoneta del kamikaze de la A-92.

Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís

Los agentes dieron el alto a un joven de 24 años en furgoneta, pero salió a toda velocidad | En la huida, otro vehículo chocó contra el coche policial, lo que no impidió que finalmente los agentes detuvieran al propietario de la droga

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:34

Comenta

Peligrosa escena digna de una película de acción la vivida en las carreteras granadinas, concretamente en la A-92 a la altura de Loja. Los hechos se desencadenaron en la madrugada del pasado 9 de octubre, cuando la Guardia Civil destinada en el municipio lojeño observó una furgoneta circulaba a gran velocidad por el carril izquierdo de la autovía. Le dieron el alto pero el conductor, un joven de 24 años, ignoró la señal y emprendió la huida a toda velocidad.

MÁS INFORMACIÓN

Los agentes salieron tras el la furgoneta pero durante la persecución, un segundo coche, presumiblemente colaborador con el primero, colisionó lateralmente con el de la propia Guardia Civil, que se salió momentáneamente de la vía. Sin embargo, los agentes reanudaron la marcha para ir tras los infractores.

Finalmente, con el apoyo de varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, consiguieron detener la furgoneta, momento en el que se procedió a la inspección de la misma, hallándose en el interior 24 fardos de hachís que arrojaron un peso total de 864 kilogramos. El Equipo Territorial de Policía Judicial de Maracena se hizo cargo de la instrucción de diligencias.

Por todo ello, se procedió a la detención del conductor por la comisión de un delito de tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial. Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado para él su ingreso en prisión provisional.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 Intento de homicidio en el Zaidín: un joven de 22 años apuñala a otro en el cuello con un cuchillo de 35 centímetros
  5. 5 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  6. 6 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)
  7. 7 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  8. 8 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  9. 9

    Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada
  10. 10 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís

Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís