Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís Los agentes dieron el alto a un joven de 24 años en furgoneta, pero salió a toda velocidad | En la huida, otro vehículo chocó contra el coche policial, lo que no impidió que finalmente los agentes detuvieran al propietario de la droga

Carlos Balboa Granada Jueves, 16 de octubre 2025, 16:34

Peligrosa escena digna de una película de acción la vivida en las carreteras granadinas, concretamente en la A-92 a la altura de Loja. Los hechos se desencadenaron en la madrugada del pasado 9 de octubre, cuando la Guardia Civil destinada en el municipio lojeño observó una furgoneta circulaba a gran velocidad por el carril izquierdo de la autovía. Le dieron el alto pero el conductor, un joven de 24 años, ignoró la señal y emprendió la huida a toda velocidad.

Los agentes salieron tras el la furgoneta pero durante la persecución, un segundo coche, presumiblemente colaborador con el primero, colisionó lateralmente con el de la propia Guardia Civil, que se salió momentáneamente de la vía. Sin embargo, los agentes reanudaron la marcha para ir tras los infractores.

Finalmente, con el apoyo de varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, consiguieron detener la furgoneta, momento en el que se procedió a la inspección de la misma, hallándose en el interior 24 fardos de hachís que arrojaron un peso total de 864 kilogramos. El Equipo Territorial de Policía Judicial de Maracena se hizo cargo de la instrucción de diligencias.

Por todo ello, se procedió a la detención del conductor por la comisión de un delito de tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial. Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado para él su ingreso en prisión provisional.