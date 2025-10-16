Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cuchillo usado durante la agresión. Ideal

Intento de homicidio en el Zaidín: un joven de 22 años apuñala a otro en el cuello con un cuchillo de 35 centímetros

La rápida intervención de los agentes permitió detener la pelea y facilitar la rápida llegada de la ambulancia para atender con la máxima urgencia al herido

C. L.

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:23

Comenta

Intendo de homicidio en el Zaidín. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 22 años por los hechos que ocurrieron en la mañana del pasado miércoles en el populoso barrio granadino, cuando una dotación policial de servicio acudió de urgencia a una de las calles del distrito donde al parecer, según manifestaban los testigos, se estaba cometiendo una agresión con arma blanca.

Al llegar al lugar indicado, los agentes observaron a un individuo con la cara y el brazo cubierto de sangre y en un estado de gran nerviosismo y agitación. Se trataba de la persona que habría presuntamente herido de gravedad a otra. El agente consiguió inmovilizar a esta persona mientras se averiguaba lo ocurrido.

Una rápida intervención policial evitó males mayores

Otro de los agentes de la patrulla observó a escasos metros del lugar al segundo varón involucrado en los hechos; en esta ocasión esta persona estaba totalmente ensangrentada tanto en su ropa como en su cuerpo de cintura para arriba y presentaba una herida todavía sangrante en el cuello. El agente taponó con sus propias manos dicha herida hasta la llegada de una ambulancia medicalizada.

De haberse prolongado la pelea sin la intervención policial posiblemente habría habido consecuencias de mayor gravedad. Esta persona, de 26 años de edad, fue trasladada de urgencia al hospital al presentar cortes en partes vitales. Según fuentes sanitarias ha sido dado de alta a lo largo del día.

La Policía Nacional también encontró dos cuchillos cerca de lugar de los hechos. Uno de 35 centímetros de longitud y ensangrentado, y otro de medida más pequeña y limpio.

Los agentes pudieron averiguar que la pelea venía prolongándose durante varias horas entre estas dos personas, aumentado su hostilidad y gravedad a lo largo de los minutos, hasta que finalmente, una de ellas, hizo uso de un arma blanca.

