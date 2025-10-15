Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Guardia Civil introduce en el vehículo policial a uno de los detenidos. Pepe Marín

Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada

Numerosos agentes efectuaron medio centenar de registros e incautaron miles de plantas, diversas armas y una alta suma de dinero

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:45

La televisión estuvo encendida durante horas. En ella aparecía uno de esos 'youtubers' que muestran sus trucos para pasarse un videojuego, en este caso, de ... un individuo ficticio que debe matar a otros para cumplir su misión. El vídeo tenía millones de visitas. Una de ellas era de un niño de Granada de no más de diez años de edad, que ayer desayunó viéndolo mientras la Guardia Civil inspeccionaba su vivienda. Su madre, que está siendo investigada, lloraba. La abuela del menor fue a por él para llevarlo al colegio. El chico obedeció y se marchó, asustado y abrumado. La televisión permaneció encendida mientras los agentes realizaban el registro, uno de los tantos que ayer se llevaron a cabo en la provincia. Se trata de una de las mayores operaciones del cuerpo contra el tráfico de drogas, con números que hablan por sí solos: más de 25 detenidos, 16.000 plantas de marihuana incautadas, armas y más dinero en efectivo del que cualquier familia media de España podría soñar tener.

