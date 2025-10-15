Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada

La televisión estuvo encendida durante horas. En ella aparecía uno de esos 'youtubers' que muestran sus trucos para pasarse un videojuego, en este caso, de ... un individuo ficticio que debe matar a otros para cumplir su misión. El vídeo tenía millones de visitas. Una de ellas era de un niño de Granada de no más de diez años de edad, que ayer desayunó viéndolo mientras la Guardia Civil inspeccionaba su vivienda. Su madre, que está siendo investigada, lloraba. La abuela del menor fue a por él para llevarlo al colegio. El chico obedeció y se marchó, asustado y abrumado. La televisión permaneció encendida mientras los agentes realizaban el registro, uno de los tantos que ayer se llevaron a cabo en la provincia. Se trata de una de las mayores operaciones del cuerpo contra el tráfico de drogas, con números que hablan por sí solos: más de 25 detenidos, 16.000 plantas de marihuana incautadas, armas y más dinero en efectivo del que cualquier familia media de España podría soñar tener.

La macrooperación se desarrolló de forma simultánea en numerosos pueblos del cinturón metropolitano, entre los que se encuentran Cogollos de Guadix, Atarfe, Cenes de la Vega, Santa Fe o Pulianillas. También en Granada capital, concretamente en Haza Grande, barrio perteneciente al distrito Albaicín, donde se concentró el mayor número de registros, en torno a una decena. En total, el número de entradas a viviendas superó el medio centenar, una cifra que permite calificar la jornada de ayer como histórica para la Benemérita. La investigación ha corrido en su totalidad a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Granada.

No solo se llevaron a cabo en la provincia granadina, también en Málaga y Valencia, con un número total de agentes desplegados que superó los 400. Sobre el terreno trabajaron efectivos de Policía Judicial, el servicio cinológico, el Grupo de Acción Rápida (GAR), el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad Especial de Intervención (UEI) o la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), entre otras. El resultado fue el hallazgo e incautación de más de 16.000 plantas de marihuana, armas de fuego -cortas y largas- y una importante suma de dinero. Solo en una vivienda de Haza Grande se hallaron 120.000 euros. El número de detenidos confirma la dimensión de la operación. Son más de 25.

Además de los delitos de tráfico de drogas o defraudación del fluido eléctrico, los más típicos en este tipo de intervenciones, a varios investigados se les atribuye también blanqueo de capitales. En este sentido, se bloquearon cuentas bancarias e inmuebles, algo que resulta de especial interés. Los investigadores suelen incidir en que lo que más le duele a los delincuentes no es que les corten las plantas de marihuana -a las pocas horas vuelven a montar la infraestructura-, sino que les quiten el dinero. Es por ello que los agentes ponen el foco en los últimos tiempos en el blanqueo de capitales y en la búsqueda del dinero en efectivo que puedan tener escondido.

Haza Grande, en el punto de mira

A las 6.00 horas, con la noche aún abrazando la ciudad, los efectivos fueron llegando a sus destinos. IDEAL estuvo presente en Haza Grande, el lugar donde hubo más actividad. En cada esquina había un agente. Las viviendas en el punto de mira estaban en las calles Palmera, Delicias, Abeja o Guadalete, todas ellas situadas a muy poca distancia las unas de las otras. En esta última, un guardia civil con pasamontañas -la mayoría ocultaron su rostro, como es habitual- inspeccionó el techo de la segunda planta bajo la atenta mirada del inquilino y de la foto de comunión del niño de la casa. Fuera, en el balcón, colgaba una bandera de España.

Más adelante, un registro acabó con una plantación de marihuana incautada. Tocaba buscar cajas y bolsas para cargar las plantas. «Llamad a los jardineros, aquí tienen trabajo», reclamó un agente. Por la calle no paseaba ni un alma. Solo con la aproximación de la hora de entrada a los colegios comenzó el movimiento. «Señora, no puede pasar por aquí, vaya por la calle de detrás», explicó un guardia a una vecina. «¿En serio me vais a hacer dar la vuelta?», respondió la madre. La presencia de la Benemérita tensionó la zona y algunos mostraron su malestar. No fue hasta las 9.30 horas cuando se formaron corrillos de curiosos comentando la jugada.

Los secretarios trabajaron codo con codo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los técnicos de Endesa, que retiraron bastantes enganches ilegales. Dentro de una vivienda, un agente se dirigió a uno de los inquilinos, que iba a ser detenido: «Nos tiene que acompañar a la Comandancia por su relación con un delito de tráfico de drogas. Ahora llegará su abogado y tiene derecho a guardar silencio». El hombre asintió. Su mujer lloraba. Una pareja de vecinos salieron a la calle. No sabían hablar español. «Nos estamos mudando aquí, acabamos de comprar la casa. ¿Qué ocurre?», preguntaron extrañados, totalmente ajenos a la operación policial.

La Guardia Civil tenía claro que no solo iba a centrarse en la marihuana, el dinero en efectivo era otra de las prioridades. En una vivienda de Haza Grande hallaron 120.000 euros. Las horas pasaban y el número de detenidos iba en aumento. «¿Cuántos caben en la furgoneta?», preguntó un compañero. Había hueco para cinco arrestados. Más complicado lo tuvieron para trasladar las motos de la marca Honda que fueron requisadas del interior de un mismo domicilio.

Con toda la discreción posible, las calles se convirtieron en un pasacalles de bolsas con plantas de marihuana. La satisfacción podía divisarse detrás de los pasamontañas, en los ojos de los guardias civiles, que sabían que las intervenciones habían sido un éxito. La mañana avanzaba y el trabajo en la calle llegaba a su fin, así que tocaba hacer balance, ya en la Comandancia, de una de las macrooperaciones más relevantes de los últimos tiempos en Granada.