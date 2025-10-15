Bebés y niños que se crían en viviendas repletas de marihuana En algunos de los numerosos registros efectuados por la Guardia Civil ayer en la provincia había menores de edad en el interior de las casas

Laura Velasco Granada Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:46

El tráfico de marihuana supone dinero fácil para los delincuentes, pero deriva también en una espiral de violencia y delincuencia. Los cultivos interiores de marihuana, ... los más comunes en la provincia granadina, se encuentran en muchos casos en las propias viviendas en las que viven familias. En los registros de Haza Grande de este miércoles, en varias viviendas encontraron a niños e incluso bebés, cuyo llanto se oía de vez en cuando. La Guardia Civil situó a los menores como prioridad absoluta. Familiares acudieron a llevárselos en cuanto pudieron para evitar que presenciaran los registros. En algunos casos, los padres o madres fueron detenidos.

Llamaba especialmente la atención un niño de apenas ocho años de edad. Peinado con gomina, perfectamente uniformado y con la mochila a la espalda, miraba a su alrededor y no entendía nada. Su abuela lo recogió poco después, le dio un beso y lo alejó de la casa. Su madre se quedó llorando. «En el estrecho, donde más trabajamos, hay niños con esa edad que dicen que de mayores quieren ser 'punto', es decir, los que vigilan para custodiar la droga. Cuentan que su padre trabajaba de eso y está en la cárcel. Es muy difícil explicarles que eso es malo cuando llega el Día de Reyes y tienen regalos por un valor incalculable», explica a este periódico, preocupado, un agente del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

