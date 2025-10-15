Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes sacando bolsas de marihuana de una de las viviendas. Pepe Marín

Bebés y niños que se crían en viviendas repletas de marihuana

En algunos de los numerosos registros efectuados por la Guardia Civil ayer en la provincia había menores de edad en el interior de las casas

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:46

Comenta

El tráfico de marihuana supone dinero fácil para los delincuentes, pero deriva también en una espiral de violencia y delincuencia. Los cultivos interiores de marihuana, ... los más comunes en la provincia granadina, se encuentran en muchos casos en las propias viviendas en las que viven familias. En los registros de Haza Grande de este miércoles, en varias viviendas encontraron a niños e incluso bebés, cuyo llanto se oía de vez en cuando. La Guardia Civil situó a los menores como prioridad absoluta. Familiares acudieron a llevárselos en cuanto pudieron para evitar que presenciaran los registros. En algunos casos, los padres o madres fueron detenidos.

