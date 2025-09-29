Detenido de nuevo el ladrón que asalta a mujeres mayores para robarle las joyas en Granada El presunto autor es un varón de 27 años que continuaba actuando en solitario aprovechándose de la vulnerabilidad de las mujeres a las que robaba

Agentes de la Policía Nacional han detenido nuevamente en Granada a un varón de 27 años como presunto responsable de cuatro robos con violencia a mujeres de avanzada edad. El autor buscaba la forma de colarse en los portales previamente a la llegada de las víctimas, residentes en los edificios, y aprovechaba la vulnerabilidad de estas para robarles objetos de joyería por el método del tirón. Desde Policía Nacional se realizaron nuevas pesquisas que pudieron determinar su participación en cuatro robos más producidos durante julio y agosto, por lo que se activó una requisitoria policial de búsqueda. Una patrulla de seguridad ciudadana en servicio de prevención de la delincuencia le identificó a mediodía en la zona norte, y como consecuencia de requisitoria han llevado a cabo su detención y traslado a dependencias policiales. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

En las dependencias de Policía Nacional se recibieron diversas denuncias en los meses de julio y agosto del presente año, en las que se denunciaban diversos robos con violencia en portales residenciales del barrio del Zaidín. El modus operandi de la persona detenida e investigada era siempre el mismo, todas sus víctimas eran mujeres de avanzada edad, y eran abordadas por el investigado, que aprovechando su superioridad física, de la circunstancia de aislamiento (realizaba sus actos dentro de los portales de los edificios donde residían las perjudicadas, asegurándose que no hubiera nadie) y la imposibilidad de recibir auxilio inmediato, daba el tirón de las joyas a sus víctimas, que quedaban sobrecogidas y asustadas por lo sucedido y en algunos casos desorientadas, asegurándose así por un lado la huida y por otro dificultando la posterior identificación por parte de las denunciantes.

Las joyas robadas las vendía en tiendas de compraventa de oro y de segunda mano, hecho que ha propiciado la identificación del investigado, así como la recuperación de la mayoría de los efectos sustraídos, reconocidos por sus legítimas propietarias y entregadas a las mismas.

Esta persona ya fue detenida el pasado mes de julio, pero posteriormente a su puesta en libertad, ha continuado reincidiendo, por lo que se han seguido recibiéndose más denuncias de circunstancias similares. Las investigaciones por parte de la Policía Nacional han determinado la responsabilidad de dicho individuo en cuatro robos más producidos en las últimas semanas entre Granada y Alcalá la Real (Jaén), por lo que se activó una requisitoria judicial de búsqueda y detención.

Una patrulla de seguridad ciudadana en servicio de prevención de la delincuencia le identificó a mediodía en la zona norte hace unos días y procedió a su detención.

En su paso por el juzgado el día siguiente, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de esta persona, de manera que cesa la alarma social que estaba creando el detenido entre las personas mayores del Distrito Sur.