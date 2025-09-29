Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo. Policía de Granada

Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo

«Si lo ves o tienes alguna información, contacta con las fuerzas y cuerpos de seguridad de tu zona», recuerda la Policía Local

C. B.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:15

El aviso lo ha dado la Policía Local de Granada en sus cuentas oficiales de las redes sociales. Hace referencia a un robo en el Centro Comercial Granaita, en el norte de la capital.

MÁS INFORMACIÓN

«Nos piden colaboración para dar difusión de este turismo Hyundai, modelo i30, de color blanco y matrícula 5299MTV, sustraído en el Centro Comercial Granaita», empieza diciendo la publicación de los agentes.

«Si lo ves o tienes alguna información, contacta con las fuerzas y cuerpos de seguridad de tu zona», añaden, recordando los números telefónicos habilitados para ello: 062, 091 y 092.

